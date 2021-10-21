大陸新增本土新冠確診「13+7」 疫情涉及八省

大陸此輪本土新冠疫情持續蔓延，據大陸國家衛健委21日通報，20日0到24時，大陸全國新增本土新冠肺炎確診者13例、本土無症狀感染者7例，範圍涵蓋甘肅、寧夏、內蒙古、湖北、雲南、河北、湖南、貴州八個省份。

大陸國家衛健委通報，20日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例。其中境外輸入病例8例（上海6例，河南1例，廣東1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）；本土病例13例（甘肅5例，其中蘭州市4例、張掖市1例；寧夏4例，其中吳忠市2例、銀川市2例；內蒙古2例，均在錫林郭勒盟；湖北2例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在甘肅）。

無症狀感染者方面，報告新增無症狀感染者27例，其中境外輸入20例，本土7例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北2例，均在邢台市；湖南1例，在長沙市；貴州1例，在遵義市）。

據了解，大陸此輪疫情復發，主要係一個9日從上海赴西安、內蒙古等地自由行的旅行團，該團不只7人全部確診，連帶讓疫情快速蔓延到內蒙古、寧夏、湖南、北京等地。目前，出現疫情的區域正採取風控管理，陸續展開大規模核酸檢測。

截至20日，大陸現有確診病例492例（無重症病例），累計治愈出院病例9萬1,494例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例9萬6,622例，現有疑似病例1例。