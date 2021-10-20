快訊

零負評女神林依晨證實自然產下天秤寶寶 喜迎小公主

恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

陸大學生瘋化「虛弱妝」去餐廳買飯 驚動緝毒警察

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，能多裝一些飯給學生。（圖／取自四川觀察）
大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，能多裝一些飯給學生。（圖／取自四川觀察）

大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，多裝一些飯給學生。一名四川西昌的一名男大生就因「虛弱妝」化的過於逼真，整個人看起來十分虛弱，和吸毒者很像，遭到網友舉報。禁毒警察呼籲，不要模仿「虛弱妝」。

據四川觀察報導，該名男大生化「虛弱妝」起初為了引起餐廳阿姨的同情心，讓阿姨多給點飯吃，男大生完妝後，面容看起來十分憔悴，像病入膏肓，且嚴重的營養不良。隨後，該名男生再去餐廳買飯，發現餐廳阿姨會給他多裝一些菜，似乎想讓他多吃點，補一補。

而這名男大生在發布影片後，由於妝容太過逼真，很像吸毒者，大陸網友向四川西昌市公安局檢舉，西昌公安立即展開調查，經過警方調查，確認此次為烏龍事件。

男大生表示，自己發布影片只是為了好玩，沒想到會引起禁毒警察關注，之所以會拍這個影片，是之前他在大陸網路上看到「食堂挑戰」的影片。

這名同學餐廳買飯的影片走紅後，引來一眾大學生紛紛效仿，天津一所大學的男學生也化了這種妝，餐廳阿姨打飯不但飯量多，還會小心提醒不要吃辣，要忌口等。

隨著「虛弱妝」的效仿者越來越多，大陸多地禁毒民警都注意到這個現象，紛紛發布影片提醒不要模仿。浙江溫州市禁毒委員會辦公室官方帳號發布了一則影片，影片中是畫著「虛弱妝」的大學生，一名警官表示：「這位同學畫的妝看起來有點危險，因為吸毒人員差不多也是這個樣子。」這名警官還說，如果帶著這個妝走在路上，引得民眾撥打110報警，造成了什麼誤會，那就一點都不好玩了。

大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。（圖／取自四川觀察）
大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。（圖／取自四川觀察）

大學生 吸毒 警察

延伸閱讀

陳柏惟罷免投票日推大學生優惠 高鐵：四月已提出相關規畫

影／每年這時段交通死傷攀升 中警聯手車商前進中科大

反送中港中大學生暴動罪成 5人各判刑近5年

影／成大學生自製3代方程式賽車 女隊長試車飆速超拉風

相關新聞

星國網紅餐廳將台灣列為國家 南京監管部門立案調查

新加坡品牌亞坤餐廳日前在南京一門市播放宣傳片，將台灣列為國家，引發廣大網友強烈質疑，當地市場監管部門表示已經對此事立案。

中國加大供電 央企考核要看能源供應達成情況

限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應。國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予...

阿里巴巴啟動「天貓雙11」 29萬品牌規模創史上最大

阿里巴巴集團控股公司今天（20日）宣布，啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季（「雙11」），阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示...

馬雲現身歐洲 「解禁」傳聞激勵阿里巴巴股價飆漲9%

彭博資訊和CNBC等外媒引述香港媒體報導，中國大陸阿里巴巴集團共同創辦人馬雲正在歐洲旅行；外界揣測馬雲的出境禁令已獲解除...

陸大學生瘋化「虛弱妝」去餐廳買飯 驚動緝毒警察

大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，多裝...

恒大公告終止出售恒大物業 合生回應不接受解約

中國恒大、恒大物業20日晚間同時在港交所發布公告，根據香港收購及合併守則本可引發對恒大物業股份全面要約的交易並未進行，公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。