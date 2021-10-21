大陸實際使用外資 前9月增19.6%

大陸商務部20日披露的數據顯示，1-9月，中國大陸實際使用外資金額8595.1億元（人民幣，下同），同比增長19.6%（不含銀行、證券、保險領域，下同）。

中新社報導，從行業看，服務業實際使用外資金額6853.2億元人民幣，同比增長22.5%。高技術產業實際使用外資金額增長29.1%，其中高技術服務業增長33.4%，高技術製造業增長15.2%。

從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東協國家實際投資同比分別增長31.9%和31.4%（含通過自由港投資數據）。

從區域分布看，中國大陸東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長19.8%、29%和4.1%。

大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，從當前形勢看，服務業實際使用外資增長速度是一大亮點，快於平均增長速度，這主要得益於服務業利用外資質量的提高。在多邊、雙邊貿易合作推動下，「一帶一路」沿線國家和東協國家繼續在外資中扮演重要角色，持續為大陸經濟注入活力。

此外，中國大陸東部地區是傳統利用外資的集中地，但也可看到中西部地區利用外資的比率在提升，彰顯良好發展勢頭。