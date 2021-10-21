中國大陸職業教育論壇 聚焦VR輔助

VR如何賦能中國大陸職業教育？VR技術能否取代現場教學實踐？作為2021世界VR產業大會重要活動之一，「國家虛擬仿真＋職業教育高端論壇」20日在江西南昌舉辦，討論關於虛擬現實技術與職業教育融合。

中新社報導，大陸教育部科技發展中心主任羅方述直言，近年來中國大陸職業教育進入提質培優的發展階段，數量和在校生規模都位居世界首位。但從人才培養質量的角度來看，目前還遠未滿足經濟社會發展的需求。

羅方述認為，要破解職業教育發展的密碼，科技賦能與技術融合是不可忽視的一條發展路徑。虛擬現實技術具有沉浸感、交互性、構想性和智能化的一些特徵，將對未來職業教育產生深刻影響。

新一輪的科技革命和產業變革蓬勃發展，大數據、雲計算、人工智能、物聯網推動新業態、新職業、新需求的不斷湧現。大陸教育部職業教育與成人教育司司長陳子季表示，職業教育人才供給能力與供給結構面臨新的要求，職業教育的定位、理念、形態、學習過程、體制機制建設迎來了新的挑戰。

陳子季稱，虛擬現實技術將抽象概念具體化，為學習者創造高度開放的時空場景，有助於學習者形成直面未來發展需要的能力和素質。羅方述表示，虛擬現實只是教學輔助的技術手段，不可能完全取代教師教學和現場實踐。但虛擬現實技術可直面職業教育實訓中看不到、進不去、成本高、危險性大的一些問題，可將其作為改革傳統教育教學運營模式的一個重要手段。

在加強人才培養方面，江西財經大學副校長李春根認為，可利用虛擬仿真技術開展線上線下的職業技能培訓，全面提升職業人才的綜合素質。此外，VR技術還可削減職業教育的數字鴻溝，提供虛擬仿真教學服務，以促進職業教育公平發展。