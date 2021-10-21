中小企業數位化 「蒲惠模式」帶動

隨著中國大陸工業企業智能化改造的推進，量大面廣的中小企業面臨缺資金、缺人才、缺方法的局面，其數位化之路也很曲折。近日，浙江大學睿華創新管理研究院及蒲惠智造科技股份有限公司合作推出優化中小型企業數位化改造過程的服務系統，批量化帶動產業集群全覆蓋的「蒲惠模式」，為解決這一問題提供可能。

新華社報導，浙江大學教授吳曉波表示，該系統將「特定行業管理最佳實踐」與「自動診斷分析系統」融於一體。重點包括了量化評分企業數位化程度、動態評估企業管理狀況、輸出企業管理升級報告等多維度功能應用，每日上午自動給企業發送前一天的管理診斷報告，為企業管理升級給出科學建議，從而引導中小企業進行科學管理。

「我們的企業開始數字化改造很久了，但是總覺得原有的反饋機制太繁瑣，不能特別精準地將問題匯總，處理起來也很麻煩。新的智能系統很方便，問題一下子擺出來，讓我們去精準解決。」來自浙江縉雲的製造業企業主賀小豐說。

「全新的時代來了，但是企業還不知道該怎麼下手。」蒲惠智造董事長王克飛認為，部分企業數位化改造由於試錯成本高，失去數位化的信心。

通過批量化帶動產業集群全覆蓋的蒲惠模式，使行業企業成功實現數位化，效率得到提升。以新昌的機械配件行業為例，在蒲惠數位化技術幫助下，該行業整體月均採購成本下降20萬元，人均生產效率提升15%，產品良率提升8%，訂單準交率由70%提升至95%，存貨核算準確率提升至95%以上。