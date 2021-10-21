昆山台企「智改數轉」 減員增產

江蘇省近年大力推動企業「智改數轉」（智能改造數位轉型），包括福立旺、滬士電子、龍燈化學等昆山台企紛紛響應，在降低製造成本的同時，也有效提升生產和營運效率。

廠房裡一台台數控機床正滿負荷運轉，技術人員只需監看機床顯示板，並檢查機器打磨的零件是否符合規格。福立旺董事長許惠鈞表示，客戶對產品的要求非常高，出貨1億件，哪怕只有1件不合格，就要全部退貨。 福立旺董事長許惠鈞。特派記者林宸誼／攝影

專攻精密金屬零部件的福立旺，與工業富聯、汽車天窗偉巴斯特（Webasto）、電子連接器莫仕（Molex）等知名下游客戶交易金額逐年提高，近年還成為蘋果供應鏈之一，獨家供應AirPodsPro等部分產品零件，根據今年上年財報，3C及汽車精密零部件營收占比超過70%。

許惠鈞指出，近兩年來，公司持續對生產線進行自動化改造，除了減少用工，更重要的是提升生產效率和良率。

福立旺多年來扎根昆山，去年12月成功在科創板上市，成為大陸第二個、江蘇首個在科創板上市的台企。

而在滬士電子工廠內，一名技術人員坐在電腦前，就可以控制十幾台數控機床，生產線上難得見到幾名工人，載著各種生產材料的無人搬運車，不時穿梭在各生產線。

滬士電子董事長吳禮淦。特派記者林宸誼／攝影 滬士電子董事長吳禮淦說，公司多年來持續引入加大在智能化生產設備上的投入，近兩年平均每年投入都在人民幣1.5億元，引入智能化和自動化生產設備後，每道工序節省人力60%以上。

吳禮淦指出，在進行智能化改造和數位化改造之前後，昆山廠從原有6,700多名工人，降至4,000多名工人，但產能產值仍持續增長。

龍燈化學董事長羅昌庚。特派記者林宸誼／攝影 從事作物保護劑和植物營養劑的龍燈化學董事長羅昌庚表示，生產線很早就採用全自動化，可降低員工的勞動強度，還能提高工作效率，而數位化倉庫也於2015年就已建成，並配合ERP管理系統，可以讓工作效率大幅提升30%以上。

昆山市兩岸交流中心主任陳煒表示，智能化改造和數位化轉型既是發展大勢所趨，也是台企轉型的重大課題，像是緯創昆山廠今年入選全球「燈塔工廠」為例，代表緯創數位化轉型在世界得到高度肯定。