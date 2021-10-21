陸單體最大智慧光伏 寧夏開工

中國大陸大型光伏基地寧夏200萬千瓦光伏項目20日正式開工建設。該項目是「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）領導人峰會上宣布的近期開工建設的首期1億千瓦大型風電光伏基地項目之一，也是中國大陸單體最大智慧光伏項目，可實現無人值班、少人值守、智慧運維。

中新社報導，該項目總裝機規模為200萬千瓦，總投資約101.6億元（人民幣，下同），占地面積約6萬畝，將於2023年年底全部建成投產。

項目建成投產後，預計年均發電量可達31.5億千瓦時，年產值8.2億元，每年可節約標準煤約96萬噸，減排二氧化碳約262萬噸，以多能互補為西電東送注入綠色能源，對實現清潔能源替代、推動能源結構轉型、改善生態環境質量具有重要作用。

與傳統光伏電站不同，該項目結合礦區地質條件，採用「地上」「地下」和「設備」三個維度數字化設計，以「數字設計、智慧運維，遠程監控、少人值守，多能互補、低碳高效」為標準，以大數據、雲計算、5G通信等信息技術為依託，以無人機巡檢系統、自動清洗系統、智能故障自診斷系統等智能設備為支撐，可實現無人值班、少人值守、智慧運維。