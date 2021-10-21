聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸單體最大智慧光伏 寧夏開工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸大型光伏基地寧夏200萬千瓦光伏項目20日正式開工建設。該項目是「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）領導人峰會上宣布的近期開工建設的首期1億千瓦大型風電光伏基地項目之一，也是中國大陸單體最大智慧光伏項目，可實現無人值班、少人值守、智慧運維。

中新社報導，該項目總裝機規模為200萬千瓦，總投資約101.6億元（人民幣，下同），占地面積約6萬畝，將於2023年年底全部建成投產。

項目建成投產後，預計年均發電量可達31.5億千瓦時，年產值8.2億元，每年可節約標準煤約96萬噸，減排二氧化碳約262萬噸，以多能互補為西電東送注入綠色能源，對實現清潔能源替代、推動能源結構轉型、改善生態環境質量具有重要作用。

與傳統光伏電站不同，該項目結合礦區地質條件，採用「地上」「地下」和「設備」三個維度數字化設計，以「數字設計、智慧運維，遠程監控、少人值守，多能互補、低碳高效」為標準，以大數據、雲計算、5G通信等信息技術為依託，以無人機巡檢系統、自動清洗系統、智能故障自診斷系統等智能設備為支撐，可實現無人值班、少人值守、智慧運維。

人民幣

延伸閱讀

西安一餐廳三個月裡兩次遇確診遊客 才重開一個月又關

北京豐台區1例甘肅到北京人員 新冠檢測陽性

中國本土疫情延燒 上海旅行團一行7人都感染

落實雙碳目標 內蒙邁大步

相關新聞

陸修反壟斷法 互聯網納入嚴管

大陸「反壟斷法」修正草案十九日提請全國人大常委會初次審議，大陸國家市場監管總局局長張工說明草案時指出，將規定經營者不得濫...

中國加大供電 央企考核要看能源供應達成情況

限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應。國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予...

阿里巴巴啟動「天貓雙11」 29萬品牌規模創史上最大

阿里巴巴集團控股公司今天（20日）宣布，啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季（「雙11」），阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示...

第130屆廣交會閉幕 60萬人次進場

第130屆廣交會於10月19日在線上線下落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵20日通報稱，在全球疫情仍在蔓...

陸單體最大智慧光伏 寧夏開工

中國大陸大型光伏基地寧夏200萬千瓦光伏項目20日正式開工建設。該項目是「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15...

昆山台企「智改數轉」 減員增產

江蘇省近年大力推動企業「智改數轉」（智能改造數位轉型），包括福立旺、滬士電子、龍燈化學等昆山台企紛紛響應，在降低製造成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。