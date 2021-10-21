聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸70城房價 6年首次環比下跌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家統計局數據，9月商品住宅銷售價格穩中有降，北上廣二手房價環比轉降。圖為北京一處在建樓盤。（中新社）
大陸國家統計局數據，9月商品住宅銷售價格穩中有降，北上廣二手房價環比轉降。圖為北京一處在建樓盤。（中新社）

9月，中國大陸大中城市房地產市場降溫進一步深入，多地新房價格止漲甚至轉跌。大陸國家統計局20日發布的數據顯示，9月70個城市中，27個城市新建商品住宅價格環比上漲，較上月減少19城；持平城市7個，較上月增加3個；下跌城市36個，較上月增加16城。

中新社報導，據測算，9月大陸70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為-0.1%，這是2015年5月份以來（近6年多來），70城房價月度環比漲幅首次為負。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.3%轉為持平；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平；三線城市由持平轉為下跌0.2%。

9月本是傳統樓市銷售旺季，為何70城房價加速降溫？諸葛找房數據研究中心分析稱，近月來，面臨「三道紅線」壓力的房企為實現加速回款，紛紛打折促銷。同期，樓市調控頻頻升級，從加強限購限售到發布二手房指導價，再到打擊學區房炒作等，收緊樓市調控的城市不斷增加。房企面臨的銷售壓力增強，以價換量現象增多。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，9月份70城新房價格轉跌主要受三四線城市房價降溫影響。以廣東省為例，龍頭房企帶頭降價，三四線城市新房項目普遍打折促銷，有的樓盤價格下跌幅度超過15%。這種打折促銷，還蔓延到中心城市的外圍區域，如廣州增城。另一方面，熱點城市啟動新一輪限價，嚴格控制預售審批價格，很多城市不允許新批次入市項目價格高於之前。

二手房市場降溫更加顯著，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，9月份70個城市二手住宅銷售價格指數環比下跌0.2%。一二三線城市二手房價格指數均進入下跌通道。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指，一線城市二手房價格下跌幅度超過二三線城市，主要是一線城市以存量房為主，信貸、調控收緊下供需雙方預期調整更快。

二手房 一線城市

延伸閱讀

首屆兩岸青年覓蜜情緣之旅 肇慶啟動

財報佳+Fed縮表 史指終止連3跌

中國恒大後房企再爆 新力控股自曝2.5億債券恐觸發交叉違約

9月房市降溫多 償債創新高

相關新聞

陸修反壟斷法 互聯網納入嚴管

大陸「反壟斷法」修正草案十九日提請全國人大常委會初次審議，大陸國家市場監管總局局長張工說明草案時指出，將規定經營者不得濫...

中國加大供電 央企考核要看能源供應達成情況

限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應。國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予...

阿里巴巴啟動「天貓雙11」 29萬品牌規模創史上最大

阿里巴巴集團控股公司今天（20日）宣布，啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季（「雙11」），阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示...

第130屆廣交會閉幕 60萬人次進場

第130屆廣交會於10月19日在線上線下落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵20日通報稱，在全球疫情仍在蔓...

陸單體最大智慧光伏 寧夏開工

中國大陸大型光伏基地寧夏200萬千瓦光伏項目20日正式開工建設。該項目是「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15...

昆山台企「智改數轉」 減員增產

江蘇省近年大力推動企業「智改數轉」（智能改造數位轉型），包括福立旺、滬士電子、龍燈化學等昆山台企紛紛響應，在降低製造成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。