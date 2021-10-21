陸70城房價 6年首次環比下跌

9月，中國大陸大中城市房地產市場降溫進一步深入，多地新房價格止漲甚至轉跌。大陸國家統計局20日發布的數據顯示，9月70個城市中，27個城市新建商品住宅價格環比上漲，較上月減少19城；持平城市7個，較上月增加3個；下跌城市36個，較上月增加16城。

中新社報導，據測算，9月大陸70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為-0.1%，這是2015年5月份以來（近6年多來），70城房價月度環比漲幅首次為負。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.3%轉為持平；二線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為持平；三線城市由持平轉為下跌0.2%。

9月本是傳統樓市銷售旺季，為何70城房價加速降溫？諸葛找房數據研究中心分析稱，近月來，面臨「三道紅線」壓力的房企為實現加速回款，紛紛打折促銷。同期，樓市調控頻頻升級，從加強限購限售到發布二手房指導價，再到打擊學區房炒作等，收緊樓市調控的城市不斷增加。房企面臨的銷售壓力增強，以價換量現象增多。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，9月份70城新房價格轉跌主要受三四線城市房價降溫影響。以廣東省為例，龍頭房企帶頭降價，三四線城市新房項目普遍打折促銷，有的樓盤價格下跌幅度超過15%。這種打折促銷，還蔓延到中心城市的外圍區域，如廣州增城。另一方面，熱點城市啟動新一輪限價，嚴格控制預售審批價格，很多城市不允許新批次入市項目價格高於之前。

二手房市場降溫更加顯著，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，9月份70個城市二手住宅銷售價格指數環比下跌0.2%。一二三線城市二手房價格指數均進入下跌通道。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指，一線城市二手房價格下跌幅度超過二三線城市，主要是一線城市以存量房為主，信貸、調控收緊下供需雙方預期調整更快。