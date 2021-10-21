第130屆廣交會閉幕 60萬人次進場

第130屆廣交會於10月19日在線上線下落幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵20日通報稱，在全球疫情仍在蔓延的背景下，本屆廣交會首次實行線上線下融合辦展，加快數位化轉型，開啟廣交會雙線辦展的新模式、新常態、大場景。

中新社報導，徐兵指出，本屆廣交會線上展平台優化洽談功能，豐富圖文、視頻、3D、VR、直播等展示形式，供採雙方突破時空限制，全天候進行聯絡對接，獲取客戶，達成合作。越來越多的中國大陸參展企業依託自主研發，用技術創新做支撐，在廣交會上「打品牌」「出新品」成為新常態。約2.6萬家中外企業參展，累計上傳展品287.39萬件，比上屆增加11.36萬件。

其中，新產品89.82萬件，智能產品11.27萬件、自主知識產權產品24.86萬件，較上屆分別增長5.97萬件、0.2萬件和0.92萬件。線上平台累計訪問量3273萬次。參展企業累計直播4.3萬場次。

同時，本屆廣交會線下展展覽面積約40萬平方公尺，參展企業7795家。累計進館60萬人次。很多參展企業將直播間搬到展會現場，線下實體展出，線上場景化展示，互動熱烈，全方位多渠道提升企業品牌形象。

本屆廣交會境內採購商參會熱情高，大陸主要商超百貨、零售連鎖、行業批發、經銷代理、跨境電商、供應鏈管理、進出口等行業，華潤萬家、永輝超市、京東等眾多行業頭部企業及專業商協會參會。

儘管受疫情等因素影響，境外採購商和採購代表仍然參會踴躍，華南美國商會、大韓貿易振興公社等18家工商機構組織500多家會員企業線下參會，18家國際知名企業組織大批買手參會採購。共有來自228個國家和地區的採購商線上註册觀展，採購商數量穩步增長。