聽新聞
test
0:00 / 0:00
維護市場秩序 大陸發改委赴河北督導煤炭保供穩價
大陸國家發改委評估督導司20日帶隊其他部門赴河北省秦皇島市、唐山市督導煤炭保供穩價工作，並與多家企業座談，指出相關企業要切實落實保供穩價要求，嚴格執行煤炭中長期合約，引導煤炭價格回歸合理區間，並強調對惡意囤積、哄抬價格等違法行為，堅決予以查處，全力維護煤炭市場秩序。
20日，大陸國家發改委評估督導司帶隊，與發改委價格司、價格監測中心、國家公共信用信息中心及發改委旗下的中國經濟導報社等赴河北省秦皇島市、唐山市曹妃甸港督導煤炭保供穩價工作。
督導組在秦皇島港與晉能控股、中煤集團、國能集團，以及在曹妃甸港與華能集團、華電集團、大唐集團、國投集團等相關企業座談，了解當前供需情勢，堅決遏制、依法規管囤積炒作，確保今冬明春能源電力安全穩定供應。
督導組指出，相關保供企業要積極履行企業社會責任，切實落實保供穩價要求，嚴格執行煤炭中長期合約，引導煤炭價格回歸合理區間，強化產運需銜接，優先保障發電供熱用戶的煤炭資源供應。
督導組強調，對惡意囤積、哄抬價格等違法行為，堅決予以查處，全力維護煤炭市場秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言