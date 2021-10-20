李克強：要依法打擊煤炭市場炒作 控制城市夜景亮化

今年冬季大陸北方氣溫較以往同期偏低，大陸國務院總理李克強20日召開國務院常務會議，其中表示，要依法打擊煤炭市場炒作，合理控制城市夜景亮化，並要求確保民眾安全溫暖過冬。

據陸媒央視新聞報導，李克強說，要確保人民安全溫暖過冬。會議決定，一要確保北方地區特別是東北地區供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，並依法打擊煤炭市場炒作。二要保障北方重點地區取暖用氣。三要充分發揮煤電油氣運保障機制作用。要合理控制城市夜景亮化，推動節約用能。

會議也提到，保中小微企業就是保就業，有利於增加供給、穩定物價。防止大宗商品漲價向下游傳導增加中小微企業成本，研究階段性減稅降費等普惠性政策，鼓勵地方給予房租、水電費減免等支持，幫助企業度過難關，提升競爭力。

會議也指，要部署做好秋收和秋冬種工作，為保障糧食安全和物價平穩，提供有力支撐。