快訊

F-16A演習返航發現機身兩處破裂 空軍司令部這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強：要依法打擊煤炭市場炒作 控制城市夜景亮化

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務院總理李克強。圖／觀察者網
大陸國務院總理李克強。圖／觀察者網

今年冬季大陸北方氣溫較以往同期偏低，大陸國務院總理李克強20日召開國務院常務會議，其中表示，要依法打擊煤炭市場炒作，合理控制城市夜景亮化，並要求確保民眾安全溫暖過冬。

據陸媒央視新聞報導，李克強說，要確保人民安全溫暖過冬。會議決定，一要確保北方地區特別是東北地區供暖，全力保障供暖用煤生產和運輸，並依法打擊煤炭市場炒作。二要保障北方重點地區取暖用氣。三要充分發揮煤電油氣運保障機制作用。要合理控制城市夜景亮化，推動節約用能。

會議也提到，保中小微企業就是保就業，有利於增加供給、穩定物價。防止大宗商品漲價向下游傳導增加中小微企業成本，研究階段性減稅降費等普惠性政策，鼓勵地方給予房租、水電費減免等支持，幫助企業度過難關，提升競爭力。

會議也指，要部署做好秋收和秋冬種工作，為保障糧食安全和物價平穩，提供有力支撐。

國務院 李克強

延伸閱讀

肯定對經濟貢獻 李克強：推動「雙創」邁向新台階

中德企業座談 李克強視訊梅克爾：盼德國擴大對中國企業開放

梅克爾周一與李克強舉行了告別會談

電價漲定了 李克強拍板最高調20%

相關新聞

星國網紅餐廳將台灣列為國家 南京監管部門立案調查

新加坡品牌亞坤餐廳日前在南京一門市播放宣傳片，將台灣列為國家，引發廣大網友強烈質疑，當地市場監管部門表示已經對此事立案。

中國加大供電 央企考核要看能源供應達成情況

限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應。國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予...

阿里巴巴啟動「天貓雙11」 29萬品牌規模創史上最大

阿里巴巴集團控股公司今天（20日）宣布，啟動第13屆天貓雙11全球狂歡季（「雙11」），阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示...

馬雲現身歐洲 「解禁」傳聞激勵阿里巴巴股價飆漲9%

彭博資訊和CNBC等外媒引述香港媒體報導，中國大陸阿里巴巴集團共同創辦人馬雲正在歐洲旅行；外界揣測馬雲的出境禁令已獲解除...

李克強：要依法打擊煤炭市場炒作 控制城市夜景亮化

今年冬季大陸北方氣溫較以往同期偏低，大陸國務院總理李克強20日召開國務院常務會議，其中表示，要依法打擊煤炭市場炒作，合理...

限電嚇壞製造業 企業搶買柴油發電機

受電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，大陸多地相繼傳出限電，導致許多工廠日前停產，為了保障電力供應及生產，不少企業選擇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。