限電嚇壞製造業 企業搶買柴油發電機

受電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，大陸多地相繼傳出限電，導致許多工廠日前停產，為了保障電力供應及生產，不少企業選擇搶購柴油發電機。

證券日報報導，多家柴油發電機生產企業近日訂單都已經爆滿，正在加緊生產，400千瓦、500千瓦的柴油發動機交付時間已拉長到15至20個工作日之間。

揚州一家發電機生產企業工作人員表示，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格在漲價，最近一段時間發電機的價格也漲了一些，400千瓦的品牌機的價格人民幣18萬元至20多萬元不等。

泰州某發電機生產企業銷售經理指出，平時交貨正常一個星期左右，現在差不多要20天，不管是哪一家貨都是比較缺的，因為有品牌的發動機就那麼幾家。

內燃機行業從業人員認為，發電機組更多的是為了應急，例如說企業來了一個大單子，為了能如期交付不違約，但如果一直用發電機發電，從成本上來說，還是比較高的，畢竟還是電價相對比較便宜。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，對於企業來說，透過柴油發電機保生產，完成訂單是正確的方式，從長期能耗降低的角度看，企業可以透過峰谷電儲能設備來進行能源管理。

A股市場方面，發電機概念股也受到市場矚目，近期投資者透過互動平臺紛紛向上市公司詢問是否有發電機產品，訂單銷售情況如何。

大陸國務院8日召開常務會議，進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行。會議要求糾正「一刀切」，停限產或運動式減碳。

盤和林表示，將市場交易電價上下浮動範圍上升至20%，由此逐漸完善煤電價格市場化形成機制，本質上是從需求側調節用電需求。