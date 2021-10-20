星國網紅餐廳將台灣列為國家 南京監管部門立案調查

新加坡品牌亞坤餐廳日前在南京一門市播放宣傳片，將台灣列為國家，引發廣大網友強烈質疑，當地市場監管部門表示已經對此事立案。

楚天都市報全媒體平台「極目新聞」報導，根據網路流傳的影片顯示，亞坤南京仙林金鷹店播放一段宣傳片中，表示在海外10個國家的40多家零售店都受到熱烈歡迎，其中將台灣與中國、韓國、日本等一同列為「國家」。

該亞坤門店所在的商場工作人員表示，已收到通知，該店的宣傳不到位、不符合規定，已經關門了。

此事引發許多大陸網友質疑，有網友說：「連中國主權都不尊重，還想進入中國市場賺中國人的錢？」還有網友認為：「不管你的國家是什麼教育、政策，你到中國來就要遵守中國的法律制度。」

亞坤會被推薦成為網紅餐廳，是由於多名美食博主表示，亞坤是火遍新加坡的美食，已有70多年的歷史，據說「去新加坡必做的事情」之一就是要去亞坤吃吐司和養生蛋。

南京市棲霞區市場監督管理局表示，已經找亞坤相關當事人談話調查取證此事，並進行立案。

中南財經政法大學行銷管理系主任、新媒體行銷研究中心研究員杜鵬認為，源於新加坡的亞坤來到大陸經營卻發生這樣的事，反映出缺乏政治敏感性，沒有研究和適應目標國的宏觀形勢，尤其是紅線和底線。