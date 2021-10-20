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陸銀保監會主席：不搞「一刀切」和「運動式」減碳

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸銀保監會主席郭樹清20日表示，不搞「一刀切」和「運動式」減碳。（圖／取自界面新聞）
大陸銀保監會主席郭樹清20日表示，不搞「一刀切」和「運動式」減碳。（圖／取自界面新聞）

大陸銀保監會主席郭樹清20日表示，要從實際出發，推動實現「雙碳」目標。他強調，要正確看待碳減排；積極探索低碳、零碳等新能源，但不能脫離實際，更不能盲目跟風；不搞「一刀切」和「運動式」減碳

據大陸銀保監會網站消息指出，郭樹清在20日的「2021年金融街論壇」上表示，去年，大陸煤炭占能源消費的比重高達56.8%。2030年前「碳達峰」意味著未來一個時期大陸仍將保持化石能源消費的剛性增長，要從實際出發，推動實現「雙碳」目標。

第一，正確看待碳減排。要不斷提高能源效率，穩步降低單位GDP（國內生產毛額）能耗。先做到有效防治大氣汙染、守護藍天白雲，在此基礎上相對減少碳排放；第二，密切關注世界生態科技突破，積極探索低碳、零碳等新能源，開展碳捕集、封存技術研究和應用，但不能脫離實際，更不能盲目跟風；第三，平穩過渡，不搞「一刀切」和「運動式」減碳。

此外，對大陸「電荒」問題，郭樹清提到，前段時間，一些地方出現「拉閘限電」，反映出基礎設施建設營運和節能減排等多方面的矛盾。他指出，大陸是具有全球影響力的基礎設施大國，發電機總量、高鐵營運里程、水利設施規模等都位居世界前列，但基礎設施仍無法良好適應新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化的需要，必須持續解決發展不平衡、不充分的問題。

郭樹清說，大陸要努力實現「三個可持續」：第一，生態環境可持續。能源、交通、通訊、水利等基礎設施建設占用資源多，也是環境汙染的主要來源之一，需穩步提升綠色智慧化水準，節約利用土地、岸線、廊道等資源。

第二，經濟社會可持續。要結合人口、產業和城市布局，尊重規律、充分論證、科學規畫。

第三，金融財務可持續。不能脫離實際需求搞建設，更要統籌考慮建成後的營運維護費用，且要切實撥出正常的折舊費用；必須綜合考慮營運和維護需要的人工、材料等中間投入成本，以及若干年後報廢的重置成本；要特別注意高速公路、高速鐵路建成後長期「曬太陽」（指閒置）問題，更要防止其最後因無人使用而徹底廢棄。

減碳 碳排放

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