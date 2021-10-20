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大陸財政部發文 要求政府採購平等對待內外資

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸要求政府採購對內外資企業平等對待，圖為廣州港南沙港區碼頭。新華社
大陸要求政府採購對內外資企業平等對待，圖為廣州港南沙港區碼頭。新華社

為進一步開放市場，大陸財政部20日發布通知，要求各級預算單位在政府採購活動中，落實平等對待內外資企業，禁止實行差別待遇或者歧視待遇，以確保公平競爭。

大陸財政部數據顯示，政府採購對於在大陸投資的企業來說，是一個龐大的市場，2020年規模達人民幣3兆6,970.6億元，年增11.8%，佔大陸政府財政支出和GDP的比重，分別為10.2%和3.6%。

據財聯社報導，大陸財政部20日發布關於在政府採購活動中落實平等對待內外資企業有關政策的通知，要求各級預算單位在政府採購活動中，不得在政府採購訊息發布、供應商資格條件確定和資格審查、評審標準等方面，對內資企業或外商投資企業實行差別待遇或者歧視待遇。

通知要求，各級預算單位不得以所有制形式、組織形式、股權結構、投資者國別、產品品牌以及其他不合理的條件對供應商予以限定，以切實保障內外資企業公平競爭。

另一方面，大陸財政部於10月19日，在香港成功發行規模40億美元主權債券。其中，3年期10億美元，5年期15億美元，10年期10億美元，30年期5億美元，實現六倍超額認購倍數。

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