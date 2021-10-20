快訊

發監日未報到！張淑晶判囚8月今神隱 警方持拘票前往拘提

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IMF指陸收緊房地產調控打壓行業投資 房企面臨壓力

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
IMF 19日表示，中國大陸收緊房地產調控打壓了該行業投資，部分房地產開發商面臨壓力。（圖／取自搜狐）
IMF 19日表示，中國大陸收緊房地產調控打壓了該行業投資，部分房地產開發商面臨壓力。（圖／取自搜狐）

國際貨幣基金（IMF）一名高級官員19日表示，中國大陸收緊房地產行業的調控政策，打壓了該行業投資，有跡象顯示部分房地產開發商面臨壓力。

路透報導，IMF亞太局局長李昌鏞19日在線上新聞發布會上表示，鑒於（大陸）房地產行業在中國經濟和金融體系中扮演的重要角色，中國的前景存在風險。

IMF日前曾發布報告指出，大陸官方收緊房地產市場調控，且存在恒大集團經營危機等隱憂，因此有「中國房地產部門的無秩序債務重組」風險，中國大陸近兩年經濟增速可能進一步放緩。

針對房企巨頭恒大債務危機，IMF貨幣和資本市場部主任亞德里安（Tobias Adrian）表示，北京當局擁有足夠的財政能力，也擁有法律和制度工具，因此目前債務問題蔓延情況仍屬可控，只要官方有明確計畫，估計問題就會獲得解決。但他也警告：「只有一件事可能出問題，就是溝通不良導致沒有採取必要措施。」這可能使得危機再升級。

房地產 債務危機 IMF 恒大

延伸閱讀

疫情影響 IMF下修亞洲今年預估經濟成長率至6.5％

合生創展收購恆大物業傳未獲官方支持 交易喊停

彰化鐵路高架化增設金馬中央二站 帶動房地產交易熱絡

中國恒大後房企再爆 新力控股自曝2.5億債券恐觸發交叉違約

相關新聞

星巴克、肯德基進駐「鬼城」？陸空屋多到發毛 幾乎可裝下全德國人口

時間是2013年，地點在河南鄭州，哥倫比亞廣播公司（CBS）記者斯塔爾（Lesley Stahl）和長期關注中國房市的金融分析師塔洛克（Gillem Tulloch），並肩走在空蕩蕩的街道上。

IMF指陸收緊房地產調控打壓行業投資 房企面臨壓力

國際貨幣基金（IMF）一名高級官員19日表示，中國大陸收緊房地產行業的調控政策，打壓了該行業投資，有跡象顯示部分房地產開...

估大陸今年經濟成長率可達8% 易綱：恒大風險是個案

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱，近日出席2021年G30國際銀行業研討會。據人行官網訊息，易綱在會上表示，上半年，大陸...

馬雲現身歐洲 「解禁」傳聞激勵阿里巴巴股價飆漲9%

彭博資訊和CNBC等外媒引述香港媒體報導，中國大陸阿里巴巴集團共同創辦人馬雲正在歐洲旅行；外界揣測馬雲的出境禁令已獲解除...

劉鶴：房地產風險總體可控 合理資金需求正得到滿足

就近期恒大等房地產企業爆發債務風險，以及疫情反覆下對經濟帶來的考驗，大陸國務院副總理劉鶴20日表示，中國大陸是具有強勁韌...

習近平懲戒企業踩煞車？ 阿里巴巴自研晶片助攻 馬雲「解禁」遊歐洲

已有一年多沒出國的中國電商龍頭阿里巴巴集團創辦人馬雲，目前正在西班牙考察農業和科技兼度假，觀察家指出，這顯示他與北京當局的問題已解決，加上阿里巴巴自己研發出5奈米雲端晶片倚天710，並可能入主之前宣告破產重整的半導體製造商紫光集團，在中國一心追趕晶片技術的當下，更是大功一件，《人民日報》特別在微博貼文褒獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。