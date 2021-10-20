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IMF指陸收緊房地產調控打壓行業投資 房企面臨壓力
國際貨幣基金（IMF）一名高級官員19日表示，中國大陸收緊房地產行業的調控政策，打壓了該行業投資，有跡象顯示部分房地產開發商面臨壓力。
路透報導，IMF亞太局局長李昌鏞19日在線上新聞發布會上表示，鑒於（大陸）房地產行業在中國經濟和金融體系中扮演的重要角色，中國的前景存在風險。
IMF日前曾發布報告指出，大陸官方收緊房地產市場調控，且存在恒大集團經營危機等隱憂，因此有「中國房地產部門的無秩序債務重組」風險，中國大陸近兩年經濟增速可能進一步放緩。
針對房企巨頭恒大債務危機，IMF貨幣和資本市場部主任亞德里安（Tobias Adrian）表示，北京當局擁有足夠的財政能力，也擁有法律和制度工具，因此目前債務問題蔓延情況仍屬可控，只要官方有明確計畫，估計問題就會獲得解決。但他也警告：「只有一件事可能出問題，就是溝通不良導致沒有採取必要措施。」這可能使得危機再升級。
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