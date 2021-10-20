估大陸今年經濟成長率可達8% 易綱：恒大風險是個案

中國人民銀行（大陸央行）行長易綱，近日出席2021年G30國際銀行業研討會。據人行官網訊息，易綱在會上表示，上半年，大陸經濟成長12.7%，預計全年成長在8%左右。他並坦言受汛情、疫情影響，近期大陸經濟增長面臨一定挑戰，但穩定復甦的趨勢沒有改變，他並強調，恒大的風險屬於個案風險。

人行官網20日刊出易綱在會上的講話和問答全文。易綱說，當前全球經濟繼續復甦，但分化嚴重，面臨許多共同挑戰，包括能源價格大幅上漲、供應鏈瓶頸等，並對於通膨是暫時現像還是會長期持續、何時及如何退出寬鬆政策，以及如何應對政策溢出效應仍存分歧。

就中國大陸的現況，易綱表示，雖偶有確診病例，但疫情總體控制較好，截至目前，疫苗接種率接近80%，復工復產順利推進。

因此，易綱預計，2021年全年，大陸經濟成長率在8%左右，認為經濟穩定復甦的趨勢沒有改變。他列舉，雖目前PPI高位運行，但CPI處於溫和上漲，前者上漲壓力有望於年底緩解，另今年8月，大陸城鎮調查失業率為5.1%，與7月持平，就業形勢總體穩定，經常帳戶順差與GDP之比為1.5%，繼續處於合理區間。

但易綱也坦言，目前大陸經濟增長面臨一些挑戰，譬如一些中小銀行面臨經營困難，還有要防範特定行業個別企業因經營不善、盲目擴張導致企業面臨違約風險等等。他強調，這些問題尚不構成系統性風險。

談到中國恒大集團的債務危機，易綱說，恒大是一家房地產公司，目前的主要風險是到期債務未能償還，部分工地停工，已預售的房產按時交付有不確定性。「總體而言，恒大風險是個案風險。」

在應對措施方面，他表示，大陸當局一是要避免恒大的債務風險傳染到其他房地產企業，二是要避免風險傳導至金融部門。易綱說，恒大負債約3,000億美元，其中三分之一是金融負債，總體外溢性可控。

易綱表示，大陸官方對恒大事件的處理原則是，嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。過程中，尤其保護好已購房消費者的合法權益，「有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。」

易綱說，今年以來，人行堅持實施穩健的貨幣政策，2021年7月15日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。為繼續加大對中小微企業的支持，近期又新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，接下來，還將重點推進兩方面工作，一是綠色金融，二是金融科技。

至於數位人民幣是否會在「一帶一路」沿線國家推廣，易綱說，將關注數位人民幣的使用情況，並願與各國央行以及國際貨幣基金、國際清算銀行等國際機構加強有關領域的合作。目前還沒有在「一帶一路」國家推廣使用數位人民幣的計劃。