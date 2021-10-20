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銀保監會郭樹清：金融某些領域 存在壟斷和不正當競爭

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國銀保監會主席郭樹清。中新社
中國銀保監會主席郭樹清。中新社

中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）主席郭樹清19日接受新華社專訪時表示，當前中國大陸銀行業、保險業、證券業競爭程度很高，但在金融某些領域、某些環節也存在壟斷和不正當競爭問題。他表示要堅決打破壟斷，嚴格依法監管，堅持穩中求進，好促進健康發展。

郭樹清表示，近年中國大陸經濟高速發展，金融業做出巨大貢獻，但「越是發展快的金融體系，風險越容易積聚」。他說，近些年來高新技術層出不窮，新技術在推動金融創新發展的同時，也會帶來新的風險。

對此，郭樹清重申，黨中央提出強化反壟斷和防止資本無序擴張，這是從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度作出的重大部署。

為做到中國大陸中央決策要求，郭樹清表示，概括起來關鍵就是要做到以下兩點，一方面堅持依法依規，另一方面堅持守正創新。他說，許多金融壟斷和不正當競爭行為明顯違反現行法律法規，一些領域的法律必須不斷健全完善，要制定執行數據保護、個人隱私保護、商業秘密保護、國家秘密保護等方面的具體規定。

郭樹清說，對互聯網平台，我們堅持金融業務必須持牌經營，對於同類業務、同類主體一視同仁，對違法違規金融活動「零容忍」，堅決制止監管套利。

針對下一步金融要如何支持民營經濟，郭樹清說，中國大陸將營造更好的金融環境，一是鼓勵銀行加快數位化轉型，二是續推動銀行機構下沉服務重心，三是充分發揮證券市場、私募基金、天使基金的潛力，拓寬民營企業融資的途徑和渠道，使金融供給在融資周期等方面更好匹配企業需求。

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