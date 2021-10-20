郭樹清：金融反壟斷 14家網路平台一半已整改完成

自去年馬雲螞蟻金融IPO上市前夕喊停，大陸開始進行所謂金融領域反壟斷和防止資本無序擴張，19日晚人民銀行書記、中國銀保監會主席郭樹清表示，資本在金融領域無序擴張，打著「金融創新」「互聯網+金融」的旗號違法開展金融，平台沒有真正意義的「風險管控」，極易對多個領域的金融和財務形成衝擊。

郭樹清透過官方央視的專訪形式強調，中國金融某些領域、某些環節壟斷和不正當競爭問題突出，主要有三方面：

一是產業資本在金融領域的無序擴張。大陸金融業在高速增長階段吸引了各類資本進入，資本參股特別是控股金融機構後，如出現違規關聯行為，可能使商業風險轉化為金融風險。

其次是打著「金融創新」「互聯網+金融」的旗號違法開展金融。曾經有不少企業和個人自稱「網路理財」「網路借貸」「網路保險」「網路眾籌」等，實際上吸收社會大眾資金投資非標產品和項目，最後都辦成「類銀行」平台。這些平台非但不執行銀行的資本約束、市場約束和監管約束，還沒有真正意義的「風險管控」，極易對多個領域的金融和財務活動形成衝擊。

其三，一些大型網路平台涉足多種金融業務開展不正當競爭。有的在某些產品、某些環節形成壟斷，甚至形成「贏者通吃」態勢，阻礙公平競爭、獲取超額收益。

郭樹清表示，有的平台違反已有金融規則，違規監管套利，混淆金融業務和其他商業活動，增加金融體系風險隱患。有的平台誘導消費者過度消費，損害消費者合法權益。

被問到目前已經取得的成效？郭樹清表示，原則是「堅決打破壟斷，嚴格依法監管，堅持穩中求進，促進健康發展」。關鍵是要做到兩點，一方面要堅持依法依規，許多金融壟斷和不正當競爭行為明顯違反現行法律法規；另一方面要堅持守正創新，在「人民至上」這個大前提下鼓勵金融創新。

前期，針對金融反壟斷和防止資本無序擴張的實際需要，已取得初步成效。例如，研究制定了銀行保險機構大股東行為監管辦法和股權管理辦法，開展公司治理三年行動計劃，強化實業板塊和金融板塊風險隔離。

堅持金融業務必須持牌經營，對於同類業務、同類主體一視同仁，對違法違規金融活動「零容忍」，堅決制止監管套利。在針對14家網路平台的整改中，金融管理部門先後提出上千個問題，大部分已得到積極響應，一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。

至於下一步推出什麼重大舉措，郭樹清表示，將引導銀行保險機構加快數位化轉型，不斷改善民營企業金融服務。截至8月末，民營企業貸款餘額達52.5兆元人民幣，比年初增加4.42兆元，增長11.5%。今年已為7000多萬戶民營企業發放貸款，貸款戶數增長30%。前8個月，銀行機構新發放的企業類貸款中，53%發放給民營企業，這與其在國民經濟中的佔比是匹配的。截至第三季末，普惠型小微企業貸款餘額18.6兆元，同比增長27.4%，大型商業銀行有望提前完成今年政府工作報告確定的大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上的目標。目前，中國小微企業貸款覆蓋率在30%左右，這在國際上已處於領先地位。