第12屆服博會 28日武漢登場

大陸商務部服貿司副司長王東堂表示，第十二屆中國國際服務外包交易博覽會（下稱服博會）將於10月28日至30日在武漢舉辦，這也是服博會首次在中國中部地區舉辦。

中新社報導，服博會是由商務部與服務外包示範城市共同主辦的國家級、國際性、專業化展會，迄今已成功舉辦十一屆，在促進中國服務外包產業發展、擴大服務外包國際交流合作、推動服務業高水平對外開放等方面發揮了重要作用。

王東堂在18日的新聞發布會上表示，自2006年商務部決定實施服務外包「千百十」工程以來，中國服務外包產業從無到有，規模不斷擴大，領域逐步拓寬，產業國際競爭力不斷加強。經過十五年的快速發展，中國承接離岸服務外包執行額已由2006年十多億美元增至2020年的1057.7億美元，由最初為跨國公司編寫代碼，成長為離岸業務和在岸業務相互促進，信息技術外包、業務流程外包、知識流程外包協調發展的重要產業。

本屆服博會專門設立了中國服務外包發展成就綜合展，總結回顧15年來服務外包發展歷程，全景式展現服務外包發展重要成就，並集中展示中國服務外包示範城市的建設成果。

他指出，本屆服博會以「數字新機遇，外包新未來」為主題，將舉辦國際服務外包發展論壇，邀請世貿組織等權威機構負責人發表演講，並邀請服務外包領域龍頭和領軍企業高管和專家學者圍繞數字化變革進行對話。