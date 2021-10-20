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浙江379件專利 免費開放許可

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省專利轉化專項計畫推進會暨首批免費開放許可專利發佈會18日在浙江杭州舉行。會上，浙江發佈中國首批379件免費開放許可專利，讓高校和科研院所等創新主體的創新成果惠及更多企業。　　

中新社報導，大陸專利法第四次修訂實施後，新引入的「專利開放許可」制度成為各界熱議的焦點。按照知識產權局和浙江省人民政府簽署的「知識產權合作會商議定書」，浙江「先行試點推進實施專利開放許可」。

今年8月，浙江省市場監管局發佈徵集通知，擬在「免費開放許可」制度進行探索。截至目前，共收到14所浙江省內高校和科研院所379件專利，經篩查均符合實施開放許可條件。　　

根據瞭解，這一批專利主要呈現發明專利佔比高、方法專利多、單次許可期限長、許可費全免、覆蓋面廣特點。

經統計，此次免費開放的379件專利均為發明專利和實用新型專利，其中發明專利266件，佔70.2%；方法專利（包括製造加工、作業和使用方法）有170件，佔63.9%。此外，免費開放的379件專利中，單次許可期限一年起步，最長的達五年，且均承諾在許可期限內不收取企業任何許可費用。　　

浙江大學將74件專利（含實用新型）實施免費開放許可，分別涉及信息技術、新材料、生物醫藥等領域，免費開放許可期限到期後，根據具體情況，原免費許可受讓方可申請繼續免費許可，並享有優先有償受讓權。

浙江省市場監管局知識產權運用促進處相關負責人表示，免費開放許可專利探索形成了高校院所專利轉化的新路徑，讓「沉睡專利」活躍在生產第一線，讓中小微企業充分共享創新成果，是知識產權助力浙江高質量發展建設共同富裕示範區的模式創新和機制創新。

專利 高校 共同富裕

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