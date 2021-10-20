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紫砂壺兩岸緣 台青落腳江蘇宜興

聯合報 / 特派記者林宸誼／宜興報導
宜興台青林燦煌（右起）、朱信在、李溫雅（右4）。特派記者林宸誼／攝影
宜興台青林燦煌（右起）、朱信在、李溫雅（右4）。特派記者林宸誼／攝影

台灣早期從江蘇宜興進口紫砂壺，因此兩地結下深厚情誼，如今也有不少台青，也因為紫砂壺而落腳江蘇宜興，並透過電商直播找到新商機。

漫步在小鎮的青石路上，耳邊響起的是拍打紫砂泥料的聲音，這是大陸陶都江蘇宜興特有的韻律，來自新竹的台青林燦煌，在丁蜀鎮學紫砂壺13年，如今已創辦了自己的工作室燁煌紀。

林燦煌的父親，早期到宜興買紫砂壺時，看到了宜興紫砂壺的發展前景，於是往來於大陸和台灣銷售紫砂壺，90年代由於台灣茶文化濃厚，紫砂壺很快盛行起來，也認識了許多宜興紫砂壺工藝大師。

林燦煌大學畢業後，在父親的推薦下到宜興丁蜀鎮學習做紫砂壺，並拜大陸工藝美術大師季益順為師，並在2019年獲得大陸國家級助理工藝美術師的職稱，成為在宜興台胞順利考取該職稱的第一人。

現年37歲林燦煌表示，台灣鶯歌的壺一般是偏向手拉坏較多，唯獨在宜興採拍打成型，所以一開始在打泥條最初的環節就學了三個月，起身桶學了半年，「打泥條對力道要求極高，要打出中間與兩頭，上下還要保持一致厚度，往往師傅只要聽到聲音就能判斷徒弟的規範程度。」

結合近年電商直播興起，林燦煌也做起紫砂壺直播銷售，至今在台仍有2萬名死忠粉絲固定收看。

從小在紫砂壺堆裡長大的李溫雅，大學畢業後幫父親打理紫砂壺生意，也落戶宜興，架設線上店面，「特別是在新冠疫情剛爆發那段期間，大陸消費者轉而透過網路消費。」

台青朱信在則是因為妻子是宜興人，而落戶宜興，還開了12家「金富發魯肉飯」小店，一個店面只要投入人民幣4萬元就可搞定，包括租金人民幣2萬元、裝修2萬元，屬於小本經營。

朱信在表示，宜興消費者口味偏甜，所以自己的店迎合消費者需求，在價位和口味上不斷調整，一碗滷肉飯定價基本在人民幣20元左右，口味也符合當地人的需求，生意一開張，20天左右就可以收回全部成本。

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