台資三能電商直播 業績上看15億

直播帶貨在大陸已成為常見的商業現象，不少台商二代善用電商直播，搶進大陸內需市場，專業烘焙器具廠三能-KY行銷總監張志豪表示，除了線下實體門市，無錫廠每天都有一場電商直播，去年線上直播銷售額人民幣3.4億元（新台幣14.6億元），今年目標可以達到人民幣3.5億元（新台幣15億元）。

張志豪指出，無錫廠這三年業績爆發性增長，尤其2020年一開始受到疫情影響，許多年輕人選擇在家自製食品，所幸2016年就單獨成立子公司做電商直播，也得到父親張瑞榮支持。

三能器具是在兩岸烘焙業界家喻戶曉的品牌，目前已經在某電商平台成立4家旗艦店，光去年僅「雙十一」當天就銷售人民幣30萬元，目前公司線上銷售額已經佔總體銷售的30%，成為產值穩步增長的重要支持。

張志豪表示，以區域性來劃分，公司整體銷售中，大陸與台灣分別占七成和三成，其中大陸七成裡有將近一半都是透過線上銷售，台灣電商發展數較慢，線上只占10%，今年因為疫情關係整個的線上的銷售也開始上漲，今年會到20%到25%。

因父親身體不適，於是張志豪中斷國外大學學業到大陸來幫忙，由於父親對子女要求十分嚴格，因此作為台商二代，最重要的莫過於得到父親的認可。

三能-KY行銷總監張志豪。特派記者林宸誼／攝影

張志豪指出，2018年與世界麵包冠軍師傅吳寶春交流烘焙經驗時，得知台灣選手出國比賽都沒有自己一套專屬的烘焙工具，「當下我靈光乍現，三能做模具，為何不能幫參賽者也做一套專屬模具。」

此外三能還已與多所學校展開合作，為學生提供烘焙工具，像是蘇州王森西式餐飲學校，有2位選手2019年參加在俄羅斯第45屆世界技能大賽。

張志豪指出，透過機會可以近距離的觀察選手在製作作品時，思考如何能再提升三能品質，並站在使用者的角度來設計產品，因此產品品牌不僅得到曝光機會，三能還可以透過比賽，與各國裁判教練溝通，將三能品牌信息傳遞給他們，以爭取未來的合作機會。

張志豪認為，透過與各產業互相合作，借力使力、結合各自的強項，發揮出最大效益，還可以提升彼此的曝光度，經過努力終於改變了三能剛掛牌上市時遇到的困境，讓更多產業認識三能這個企業，他說：「更重要的是，父親終於笑著對我說『你做的很好』，當下被肯定的快樂真的無法形容，但也代表這個過程真的很不容易，也讓父親理解到三能轉型的必要。」