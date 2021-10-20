重慶開放高地 15年內全面建成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

重慶市商務委解讀「重慶市全面融入共建一帶一路加快建設內陸開放高地十四五規劃（2021-2025年）」，未來5至15年，是重慶全面建成內陸開放高地的關鍵時期。重慶力爭到2025年，貨物、服務進出口總額分別突破9000億元人民幣、1000億元人民幣，實際利用外資每年保持在100億美元以上。　　

中新社報導，「規劃」發展目標提出，到2025年，重慶內陸開放高地基本建成，初步形成一帶一路建設、長江經濟帶、西部陸海新通道聯動發展的戰略性樞紐。並建成內陸國際物流樞紐和口岸高地，基本建成國際門戶樞紐城市和中西部國際交往中心。　

「規劃」詳細列出了十四五時期重慶開放發展的15項主要指標。其中，西部陸海新通道鐵海聯運班列運行數量要比2020年增長近一倍，達到2500列；貨物進出口總額、服務進出口總額分別比2020年增長四成左右；對一帶一路沿線國家進出口額比2020年增長逾五成。

在做大做強西部陸海新通道方面，重慶將探索開行重慶—老撾萬象等班列，研究南彭—東盟班列，建立西部陸海新通道指數。加強與粵港澳大灣區等城市群合作，更好發揮西部陸海新通道連接西部地區和東盟市場的橋樑紐帶作用。　　

在拓展中歐班列（成渝）號功能和網絡體系方面，重慶將探索開行中亞、西亞、南亞支線，構建歐洲—重慶—東南亞（日韓）通道網絡。加快推進中歐班列信息化建設，建立信息平台，打造絲路數字班列。　　

「規劃」還提出，到2035年，重慶全面建成內陸開放高地，融入全球的開放型經濟體系基本建成。建成具有全球重要影響力的國際門戶樞紐城市，成為大陸內陸開放戰略高地和參與國際競爭的新標杆。

高地 一帶一路 人民幣

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