西寧綜合保稅區 通過預驗收

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

青藏高原首個綜合保稅區—西寧綜合保稅區18日對外宣布正式通過預驗收，填補了青藏高原沒有綜合性海關特殊監管區域的空白。　　

中新社報導，大陸國務院於2019年12月20日同意批准西寧設立綜合保稅區，打造開放經濟發展的先行區和加工貿易轉型升級的集聚區。西寧綜合保稅區選址位於西寧市北川工業園區，規劃占地面積約0.92平方公里，總建築面積約5.8萬平方米，計畫總投資10.8億元人民幣。自2020年8月15日全面啟動建設以來，目前該綜合保稅區基礎和監管設施均已建設完成，已具備正式封關驗收條件。　　

西寧市副市長蕭向東說，西寧綜合保稅區順利通過預驗收，意味著綜保區建設取得階段性成果，同時將全面加快加工製造、研發設計、物流分撥、檢測維修、銷售服務等五大中心建設，加快精準定向招商步伐，培育跨境電商、保稅名品展示交易等新業態發展，努力把西寧綜合保稅區打造成為青海高水平開放、高質量發展的高能級平台。

西寧綜合保稅區聯合預驗收組組長、西寧海關政治部主任柳陲表示，希望西寧市政府深入研究相關政策，推動綜保區新政落地見效，對標國際國內先進區域，結合西寧市產業結構，進一步明確綜保區發展定位。

目前，大陸中國已建成運營的綜合保稅區有96個。除青海省和西藏自治區，其他29個省級行政區均建設了綜合保稅區。

海關 青藏高原 電商

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