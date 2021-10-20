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泉州招商大會 簽約逾3880億元

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為中國著名僑鄉、民營經濟大市，福建泉州18日召開招商大會暨項目簽約活動，徵集項目449個，簽約合同金額3880.18億元（人民幣，下同）。　

中新社報導，本次招商大會徵集的項目中，產業項目314個，合同金額2479.93億元；新基建項目35個，合同金額598.03億元；服務業項目70個，合同金額454.28億元；民生項目30個，合同金額347.94億元。　　

2020年，泉州首次躋身「萬億俱樂部」，地區生產總值10159億元，經濟總量連續22年領跑福建。其中，民營經濟產值8330億元，占經濟總量82%，民營經濟占比為全國城市最高。　　

今年7月，「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」項目成功申遺，成為中國繼平遙、麗江之後的第三個以城市命名的世界遺產。「我們要以申遺成功為契機，全力推進海絲先行區建設，策劃生成一批實施項目，讓文化資源優勢轉化為城市競爭優勢」。泉州市發改委主任廖良結如是說。　　

當天的大會以「線上+線下」方式，共設一個主會場、13個縣（市、區）分會場，以及北京、上海、深圳、成都等4個駐外分會場。14個重大投資項目在主會場簽約，合同金額716.3億元。　

廖良結指出，未來五年，泉州招商工作將圍繞建設海絲名城、智造強市、品質泉州，把握科技賦能、數字賦能、綠色賦能主線，創新招商體制機制，著力提升存量做大增量，加快建設全球先進製造基地。

福建 世界遺產

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