大陸5G網 助力實體經濟升級

中國工業和信息化部總工程師韓夏18日在北京舉行的新聞發布會上表示，目前，中國5G基站（基地台）超過100萬個，建成全球規模最大的5G獨立組網網絡。工業和信息化部系統推進5G、工業互聯網發展各項工作，有力支撐實體經濟智能化轉型升級。

中新社報導，韓夏說，工業和信息化部系統推進5G、工業互聯網發展各項工作，有力支撐實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型升級，推動「5G+工業互聯網」在製造強國、網絡強國建設，經濟社會高質量發展進程中發揮重要作用。

一是強化發展頂層設計，加快構築完善支撐信息通信業高質量發展的政策體系。二是加快設施建設，夯實數字經濟底座。5G基站超過100萬個，端到端網絡切片等新型關鍵網絡技術加快落地，建成全球規模最大的5G獨立組網網絡。「國家-省-企業」三級協同聯動的工業互聯網安全態勢感知體系初步構建。

三是拓展融合應用，服務經濟社會發展。大陸全國「建設5G+工業互聯網」項目超過1800個，智能化製造等新模式、新業態加速向40個國民經濟大類延伸。31個省份均已出台5G、工業互聯網相關政策，全國一盤棋的發展態勢加速形成。

中國工業和信息化部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國表示，下一步，工業和信息化部將以深化拓展工業5G應用為著力點，以賦能實體經濟數字化、網絡化、智能化轉型升級為主攻方向，統籌做好「堅持產業為基，推進應用深度創新，增強網絡、技術、產品供給」等工作。

由中國工業和信息化部、湖北省人民政府共同主辦2021中國5G+工業互聯網大會，將於11月19日至21日在湖北省武漢市舉行。

韓夏表示，2021年是「5G+工業互聯網」新征程的開局之年，在此關鍵時間點上召開2021中國5G+工業互聯網大會，必將為產業創新注入新動力，為經濟轉型打造新引擎。