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肯定對經濟貢獻 李克強：推動「雙創」邁向新台階

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強。中新社
大陸國務院總理李克強。中新社

中國大陸2015年推出大眾創業、萬眾創新，簡稱「雙創」政策，以解決就業問題、推動產業轉型升級。負責主持該政策的大陸國務院總理李克強19日表示，大陸經濟發展成就顯著，「雙創」功不可沒，表示將來要進一步推動「雙創」邁上新台階，催生更多市場主體，拓展經濟發展空間。

大陸2021年「雙創」活動周，於19日在北京啟動，李克強表示，近年來面對複雜嚴峻國內外形勢，大陸經濟發展成就顯著。這離不開億萬人民群眾、上億市場主體實幹奮鬥，「雙創」也功不可沒。

李克強說，目前中國大陸已有近1.5億市場主體，大量市場主體立了起來、活躍起來，對穩定就業和經濟大局提供了強力支撐。

他認為，「雙創」重要的是眾，人民群眾有著無窮創造力，發展是解決一切問題的基礎和關鍵。李克強說，要透過深化改革開放，強化創新驅動等，縱深推進「雙創」，讓人民群眾的勤勞智慧更充分發揮出來，促進經濟平穩運行和持續健康發展。

李克強提到，「雙創」可以支撐就業，能為解決今年上千萬高等學校和中職畢業生就業拓展渠道。

就反壟斷議題，李克強也提到，大陸要深化「放管服」改革，優化營商環境，加強事中事後監管，反對壟斷和不正當競爭，維護公平公正市場秩序。另對初創企業、小微企業給予政策扶持，並依托「互聯網+」推動融通創新，發展壯大新動能。

李克強

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