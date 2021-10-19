陸飲料龍頭創辦人稱讓員工富 呼籲企業漲薪資

大陸飲料生產龍頭娃哈哈集團創辦人宗慶後19日表示，「沒有全體員工的努力，你的企業辦不好的」，民營企業家應該給企業員工增加薪資。「多來的錢也是社會的，你讓人家富起來以後，人家才會對你的財富尊重。」

觀察者網報導，宗慶後19日在杭州舉行的「2021『財富』世界500強峰會」上強調，「沒有全體員工的努力，你的企業辦不好的，所以你要給員工提高勞動收入，我們每年給員工加工資，不光加工資還解決住房問題，我們有一個『家』文化，關注員工的小家，讓員工發展起大『家』，最後是報效國家。」

他指出，娃哈哈旗下員工去年人均收入是人民幣11萬（約新台幣48.73萬元），他到工廠到處可見小汽車，也就是說，員工都有車、有房、有存款，且能把子女送到海外留學，這樣員工肯定會更積極工作，共同發展企業的大「家」。娃哈哈這幾年也上交國家人民幣700多億的稅收，報效國家，這樣企業才可以更好。

宗慶後表示，當所有企業都給員工增加薪資，消費拉起來了，經濟又發展了，企業也會發展了，這是很辯證的東西，「我們民營企業家應該給企業員工增加工資。多來的錢也是社會的，你讓人家富起來以後，人家才會對你的財富尊重。」

此外，被問到浙商精神的核心是什麼？他說，第一、優秀浙商的精神是勤奮：第二，艱苦奮鬥，吃得下苦：第三，堅守。碰到困難也要堅守，碰到困難解決困難；第四，了解國家的政策，瞭解國家的發展方向，就不會迷惑，就會掌握你的發展機會。

「2021『財富』世界500強峰會」19日在杭州登場。近700名代表世界500強企業的重要領袖、學者和政策制定者們齊聚一堂，交流和討論世界政治經濟前景、新時代的領導力、更富彈性的全球供應鏈、大公司在危機下的角色、科技創新、可持續發展等熱門議題。