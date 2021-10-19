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大陸「十四五」服貿規劃 加強對台七領域合作

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部19日公布十四五時期的服務貿易發展規劃。新華社
大陸商務部19日公布十四五時期的服務貿易發展規劃。新華社

中國大陸19日公布《「十四五」服務貿易發展規劃》，預告將進一步縮減外資准入負面清單，有續推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域的開放，推出實施海難自貿港跨境服貿負面清單等，目標2035年，確立服務貿易高質量發展格局。另對港澳台方面，規劃也提出，要加強海峽兩岸在金融、電子商務、文化創意、醫療照護、建築、旅遊、設計等領域的合作。

大陸商務部等24個部門，19日公布「十四五」服貿發展規劃，並下發給各級單位。規劃中，提出堅持深化改革、擴大開放、技術創新、模式創新等地共同驅動，以及堅持以人為本，與綠色發展統籌協調等基本原則，強調落實「碳達峰、碳中和重大戰略決策，堅持服務貿易綠色低碳發展。」

在十四五時期的主要發展目標上，規劃指出，要提升服務貿易佔大陸外貿總額比重、優化貿易結構、增強競爭實力，以及改善制度環境，展望2035年，大陸服務貿易高質量發展格局全面確立。

為推動所謂「更高水平」的對外開放，規劃指出，要健全准入前國民待遇加負面清單管理制度，進一步縮減外資准入負面清單，持續推進服務業擴大開放，支持商業存在模式服務貿易加快發展。同時，有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域相關業務開放。

規劃表示，要優化審批流程、設立自我承諾等便捷通道、減少服務進口企業成本，有序有序減少跨境交付、境外消費、自然人移動模式下服務貿易限制措施，制定相關監管制度等。

自貿試驗區方面，規劃指出，要穩步推進海南自由貿易港建設，實行以「既准入又準營」，為基本特徵的服務貿易自由化便利化政策。同時，推出實施海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單，制定出台自貿試驗區跨境服務貿易負面清單，大幅放寬服務領域市場准入；另一方面，大力發展數位貿易、促進傳統服務貿易數位化轉型，以及優化服務貿易行業結構等。

雖新冠肺炎疫情持續，規劃也提到，要實施亞洲旅遊促進計劃。如針對入境旅遊行動，優化境外遊客在中國大陸各方面的便利化水平。暢通中歐道路運輸走廊、更好發揮中歐班列和西部陸海新通道作用。

規劃提出，要加快發展新興服務貿易，包括金融服務，推動人民幣跨境支付系統（CIPS）功能升級完善，還要做強「留學中國」品牌，培育小語種人才，支持中華老字號等知名企業走出去，還有擴大優質服務進口、發揮綠色轉型促進作用等。

對港澳台部分，規劃提出，要提升粵港澳大灣區服務貿易自由化便利化水平，包括職業資格互認、機制對接，落實大陸與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），擴大服務貿易領域對港澳開放。

兩岸方面，要加強海峽兩岸在金融、電子商務、文化創意、醫療照護、建築、旅遊、設計等領域合作。

自貿試驗區

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