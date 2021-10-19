上海首座油氫合建站落成 5分鐘加滿氫氣行駛600公里

中國石化19日透過官微宣布，上海首座能夠同時滿足35兆帕、70兆帕氫燃料電池汽車加注需求的油氫一體化綜合能源供給站「中國石化上海石油青衛油氫合建站」建成，只需5分鐘即可加滿氫氣，可行駛600公里。

該站日設計加氫能力為1,000公斤，投用後將滿足上海市青浦區、虹橋臨空經濟示範區的物流、環衛、公車等氫能車輛加注需求，助力上海氫能產業發展。

青衛油氫合建站地處長三角生態綠色一體化發展示範區，位於上海市青浦區，該站是中國石化在上海建成的第三座油氫合建站，站內配備2台加氫機，同時具備35兆帕和70兆帕壓力等級的氫氣加注能力。

對於氫能源汽車來說，70兆帕的高壓儲氫罐在同等體積下可以儲存更多氫氣，從而帶來更長的續航里程。以一輛普通氫燃料電池汽車為例，當加注壓力為35兆帕時，可以行使320公里，而當加注壓力為70兆帕時，續航里程可以增至600多公里。

目前，70兆帕氫能源汽車主要應用於載人乘用車。

中國石化方面表示，「十四五」在上海將建加氫站30多座，加快推進能源轉型和產業升級，積極融入長三角一體化發展示範區建設，加大氫能源發展力度。

而在2019年11月建成的西上海發展、安智油氫合建站，是上海市首批商業化運行的油氫合建站，目前已向上海加氫200多噸。

中國石化旗下上海石化，加快氫能全產業鏈布局，致力於氫氣生產、儲存、運輸、應用全流程通關，目前在碳纖維纏繞複合材料儲氫氣瓶技術上取得新突破。

上海石化擁有約每年23萬噸的製氫能力，建有兩套氫氣提純裝置，所產氫氣均符合國家氫燃料電池品質標準。