離岸、在岸人民幣盤中雙雙升破6.4 創4個月新高

人民幣對美元匯率離岸和在岸市場雙雙大漲。離岸人民幣兌美元匯率接連升破6.42、6.41和6.4關口，盤中最高升值至6.3973，創下6月中旬以來的4個月新高，而在岸人民幣對美元即期匯率在以6.4250開盤後，進一步升破6.4關口，最高至6.3991。

澎湃新聞報導，19日，反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率日內升值超過300個基點，創下6月中旬以來的4個月新高。

在岸人民幣兌美元即期匯率19日在以6.4250開盤後，接連升破6.42、6.41兩個關口，隨後進一步升破6.4關口，最高至6.3991，下午4點30分，人民幣對美元即期匯率官方收盤價6.3998，較上一交易日漲了347個基點。

另外，中國外匯交易中心公布的數據顯示，19日，人民幣對美元中間價報6.4307，比前一個交易日下調7個基點。前一交易日中間價報6.4300，在岸人民幣18日下午4點30分收盤價報6.4345，晚間11點30分夜盤收報6.4294。

中金宏觀發布的研報預計，偏緊的短端流動性和較強的出口增長仍將支撐人民幣匯率，在美元流動性沒有實際收緊之前，人民幣大概率區間震盪。中金認為，大陸第四季出口仍可能維持較強增長，並預計美國聯準會真正開始收緊貨幣政策可能要在年底，因此，在美元流動性未實際收緊前，人民幣匯率可能繼續獲得支撐、大概率區間震盪。

而大陸國家外匯局上月底發布的「2021年上半年中國國際收支報告」指出，大陸外匯市場調節機制更成熟，人民幣匯率彈性增強。去年以來，人民幣對美元匯率隨環境變化及時調整，有效釋放升貶值壓力，沒有形成持續較強的單邊預期。