華為出手 簽約全球最大儲能項目、深圳獵地當鴻海鄰居

大陸科技巨頭華為，18日一口氣曝光兩項集團重大進展。據「華為智能光伏」官方公眾號表示，華為在近日舉行的「2021全球數字能源峰會」，成功簽約沙烏地阿拉伯紅海新城儲能專案項目，規模達1300MWh（百萬瓦時），為全球最大。與此同時，華為還在深圳龍華區，拿下一塊面積51.48萬平方公尺的土地，和鴻海集團的富士康當鄰居。

「華為智能光伏」是華為數字能源技術有限公司，所營運的官方公眾號，該公司成立於2021年6月7日，法定代表人是華為輪值董事長胡厚崑，由華為全資持股。

據華為表示，華為數字能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司，成功簽約的沙烏地阿拉伯紅海新城儲能專案項目，規模達到1300MWh，是迄今全球規模最大的儲能項目，也是全球最大的離網儲能項目，未來整座城市的電力將完全來自新能源，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和示範效應。

儘管華為手機晶片、5G業務遭到歐美科技封鎖，但據《證券時報》報導，華為近年積極布局新能源等其他領域。其中，大陸儲能行業發展潛力據大，官方《證儲能意見稿》測算，到2030年，大陸儲能市場規模可達人民幣1.2兆元。

華為指出，公司已經積累了10年以上的儲能系統研發，及超過8GWh儲能系統應用的經驗積累 2020年下半年，華為推出了面向居民、工業園區等戶用的儲能系統。

與此同時，深圳土地礦業交易平台18日發布一則公告，顯示華為以底價約人民幣2.98億元，拿下深圳龍華A922-0819地塊。土地面積51.58萬平方公尺，建築面積76.3萬平方公尺，使用年限30年。

該地位於龍華區福城街道富潤路和龍瀾大道交匯處，鄰近鴻海集團的富士康總部，按照深圳市政府規劃，該地區准入行業類別為新一代訊息技術產業，以及新能源產業。陸媒引述業內人士分析，華為近年將研發等核心部門部門遷往東莞，引發深圳市政府的擔憂，此次無異於一個定心丸，業內猜測這塊地可能用於華為新能源，或者是智慧汽車業務。