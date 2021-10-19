陸工信部：汽車晶片短缺 預計第四季緩解

針對晶片短缺問題，大陸工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑19日指出，主要是受到汽車行業需求與晶片產業周期出現「錯配」，以及疫情、晶片生產企業出現了火災等多重因素綜合影響。羅俊傑說，預計第四季汽車晶片短缺將比第三季有所緩解。

據澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦19日舉行前三季度工業和信息化發展情況記者會。有媒體問到，目前晶片短缺對大陸國內汽車產業的影響？還有觀點認為晶片短缺將成為常態。

羅俊傑回應指，因為汽車晶片出現了短缺問題，確實有很多汽車企業出現減產或短期停產的問題。

他表示，從統計數據來看，9月大陸汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，年降17.9%和19.6%，這個幅度是這些年來少有的。截至目前，大陸汽車產業受晶片短缺影響仍較明顯，但綜合各種跡象，預計第四季將比第三季有所緩解，但還有部分結構性的問題。

他提到，大陸工信部一直密切關注並積極應對汽車晶片短缺問題，提出了一些解決方案和意見。從目前來看，工信部已組建汽車半導體推廣應用工作組，多次組織召開工作協調會，充分發揮地方政府、整車企業和晶片企業的力量，加強供需聯繫和工作協同，共同來推動提升汽車晶片供給能力。同時，在保障安全的前提下簡化有關程序、加快審核進度，即方便整車企業加快實現緊缺晶片替代方案的應用。

羅俊傑表示，下一步將繼續加強運行監測和分析研判，及時協調解決突出問題，支持企業透過工信部實施的便企服務措施來尋找多種替代解決方案。同時引導企業進一步優化供應鏈布局，提升汽車晶片綜合供給能力，提高供應鏈穩定性。