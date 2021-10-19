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萬達商管獲批准將赴港IPO 曾在A股排隊6年

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
萬達商管18日已獲得大陸證監會批准，萬達商管可進入在香港IPO的實質階段。（圖／取自中國房地產報）
萬達商管18日已獲得大陸證監會批准，萬達商管可進入在香港IPO的實質階段。（圖／取自中國房地產報）

大陸商業地產龍頭萬達商管18日已獲大陸證監會批准，近期證監會將正式出具「H股發行批覆」，萬達商管可進入在香港IPO的實質階段。早在2015年該公司就遞交了招股書，之前曾宣布從排隊近6年之久的A股IPO中撤退。

據澎湃新聞報導，大陸證監會官網顯示，8月20日，證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份有限公司繳交的「境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批」資料；8月26日，證監會出具補正通知，10月9日證監會接收補正資料；10月11日，資料已獲受理，這意味著萬達商管可向港交所繳交上市申請表格，進入赴港IPO的實質性階段。

而此次投資將使該公司上市前融資額達到約60億美元（約新台幣1692億元），這是萬達商管從A股撤退後，其創辦人王健林帶著重組後的萬達商管再次赴港上市。早在2015年9月，萬達商業就向中國證監會遞交了招股書。當時萬達商業擬上市的資產以商場、飯店和文旅項目三類為主，房地產屬性濃厚。

之後受到房地產調控政策的影響，萬達商業開始調整業務，轉型輕資產，進一步優化其資產屬性。在經過調整後，萬達商業上市主體從三變一，變為以萬達廣場為主的商業部分，連公司名字也改變。2018年3月1日，大連萬達商業地產股份有限公司更名為大連萬達商業管理集團股份有限公司。從「商業地產」到「商業管理」，萬達商業宣布不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理營運企業。

2019年底，萬達商業集團完成了房地產業務剝離，至此，萬達商業剩餘的房地產業務全部交由新成立的萬達地產集團負責，而萬達商業成為真正意義上的商業運營管理企業。

今年3月24日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告，宣布從排隊近六年之久的A股IPO隊伍中撤退；3月29日，大連萬達集團在官網發布消息指出，萬達商管與珠海市政府簽署協議，將重組後的萬達輕資產商管公司落戶珠海橫琴，同時珠海國資委出資人民幣30億元（約新台幣132.9億元）投資入股萬達輕資產商管公司。萬達指，落戶珠海橫琴新區的萬達輕資產商管公司，是萬達商管重組後的輕資產營運管理公司，萬達商管持有該公司全部股權。

房地產 IPO 人民幣

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