WTO對陸貿易政策審議明舉行 陸商務部長視訊與會

世界貿易組織（WTO）第八次對華貿易政策審議將於20日和22日舉行，大陸商務部部長王文濤、商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文將以視訊方式在北京出席此次審議會議並代表中方發言，大陸常駐世貿組織代表李成鋼將在日內瓦參會。

據新華社，今年是中國大陸加入世貿組織20周年，20年來，大陸全面履行加入承諾，積極參與世貿組織各項工作，為維護多邊貿易體制做出貢獻。貿易政策審議是世貿組織三大職能之一，是促進多邊貿易體制平穩運行的有效機制，中方迄今已接受了七次審議，取得積極成果。

大陸商務部表示，中方高度重視第八次審議工作，去年5月以來，商務部會同相關部門認真準備，克服疫情挑戰，與世貿組織秘書處密切溝通，目前各項準備工作進展順利。

據了解，在此次審議會議上，大陸商務部將向世貿組織成員闡述中方新發展理念，介紹改革開放新舉措，認真回應組織成員提出的關注。商務部表示，歡迎各國分享中國的發展機遇，願與各方一起共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。