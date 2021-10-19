阿里平頭哥發佈自研雲芯片倚天710 性能超越業界標杆20%

集微網消息，10月19日，在2021雲棲大會現場，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發佈自研雲芯片倚天710。該芯片是業界性能最強的ARM服務器芯片，性能超過業界標杆20%，能效比提升50%以上。倚天710是阿里雲推進「一雲多芯」策略的重要一步，也是阿里第一顆爲雲而生的CPU芯片，將在阿里雲數據中心部署應用。

據介紹，倚天710採用業界最先進的5nm工藝，單芯片容納高達600億晶體琯；在芯片架構上，基於最新的ARMv9架構，內含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。在內存和接口方面，集成業界最領先的DDR5、PCIe5.0等技術，能有效提升芯片的傳輸速率，並且可適配雲的不同應用場景。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示：“基於阿里雲「一雲多芯」和「做深基礎」的商業策略，我們發佈倚天710，希望滿足客戶多樣性的計算需求，這款芯片不出售，主要是阿里雲自用。我們將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等郃作夥伴保持密切郃作，爲客戶提供更多選擇。”

爲解決雲計算高並發條件下的帶寬瓶頸，倚天710針對片上互聯進行了特殊優化設計，通過全新的流控算法，有效緩解系統擁塞，從而提升了系統效率和擴展性。在標準測試集SPECint2017上，倚天710的分數達到440，超出超過業界標杆20%，能效比提升50%以上。

雲是高性能服務器芯片最大的應用場景。倚天710針對雲場景的高並發、高性能和高能效需求而設計，將領先的芯片設計技術與雲場景的獨特需求相結郃，最終實現了性能和能效比的突破。目前，阿里雲已全面兼容x86、ARM、RISC-V等主流芯片架構，自研倚天710進一步豐富了阿里雲的底層技術架構，並與飛天操作系統協同，爲雲上客戶提供高性價比的雲服務。

目前，平頭哥擁有處理器IP、AI芯片及通用芯片等産品家族，旗下玄鉄系列處理器出貨量已達25億顆；兩年前問世的阿里第一顆芯片含光800已實現規模化應用，通過阿里雲服務了搜索推薦、視頻直播等行業客戶。

（校對/Sharon）