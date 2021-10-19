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搶電動車市場大餅 雷軍：小米汽車估2024年正式量產

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
雷軍預計，小米汽車將於2024年上半年正式量產。法新社
雷軍預計，小米汽車將於2024年上半年正式量產。法新社

小米集團董事長雷軍在投資者日上表示，小米造車及團隊各項工作進展都遠超他的預期，預計小米汽車將於2024年上半年正式量產。

香港電台報導，雷軍表示，現時電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同業已經在做相同產業，認為小米不做就會被淘汰。加上小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬全智慧生態，若跟電動汽車好好整合，有極強的擴張性。

雷軍並透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，研發團隊453人。

另據香港經濟日報報導，受相關消息刺激，小米股價激升5%，高見22.5元。

雷軍此前曾表示，小米造車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。雷軍將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。

小米汽車註冊資本為100億元人民幣，經營範圍包括新能源車整車製造、汽車整車及零部件的技術研發、電機及其控制系統研發、汽車零部件及配件製造（限動力總成系統、汽車電子、新能源專用關鍵零部件等項目）等。

北京 人民幣 香港

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