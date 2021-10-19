半導體突破！阿里自研5奈米晶片 倚天710亮相

大陸半導體突破，阿里巴巴發布晶片，旗下半導體公司平頭哥19日發布自研5奈米雲端晶片倚天710，這款晶片不出售，將在阿里雲數據中心部署應用，該晶片是業界性能最強的ARM架構伺服器晶片之一，性能超過業界標竿20%，效能提升50%以上。

據大陸自媒體「DeepTech深科技」報導，平頭哥在19日召開的2021雲棲大會現場上發表了倚天710，該款晶片為通用伺服器CPU（中央處理器）晶片，採用業界最先進的5奈米工藝，從晶片架構來看，它基於最新的ARMv9架構，內含128核心CPU。

阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，基於阿里雲「一雲多芯」和「做深基礎」的商業策略，「我們發布了倚天710，希望滿足客戶多樣性的計算需求。」這款晶片不出售，主要是阿里自用。

張建鋒說，「未來，我們將繼續與英特爾（Intel）、英偉達、AMD（超微半導體）、ARM等合作夥伴保持密切合作，為客戶提供更多選擇。」

「DeepTech深科技」指出，此次雲端晶片倚天710的發布，意味著在高端伺服器晶片領域，大陸企業開始逐步扭轉高性能晶片長期落後於人的局面。

據了解，平頭哥是2018年阿里巴巴旗下的達摩院晶片研發團隊與中天微團隊合併成立的半導體公司，平頭哥成為擁有處理器IP及晶片設計能力的半導體公司。

和絕大多數的晶片企業不同，平頭哥的目的並非售賣晶片。一直以來，阿里都希望晶片能夠成為自己的一項戰略業務，並透過自研的強大技術平台和生態系統能力，去推動大陸國產自主晶片的產業化落地。因此，平頭哥不僅堅持自主研發，不斷突破晶片技術，還肩負著產業化推廣和構建生態等一系列任務。