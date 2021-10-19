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防缺電 陸發改委：煤炭日產逾1150萬噸 創今年新高

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為陝西省神木市準備運往外地的煤炭。新華社
圖為陝西省神木市準備運往外地的煤炭。新華社

中國大陸多地近期因電力、煤炭供需偏緊而實施限電，經濟運行與居民生活均受到一定程度影響。大陸國家發改委今日（19日）表示，近期與有關方面多措並舉，在保障安全生產的前提下，大力推動具備增產潛力的煤礦盡快釋放產能，煤炭增產增供取得明顯成效。

香港01報導，大陸國家發改委稱，9月以來允許153座煤礦核增產能2.2億噸/年，相關煤礦已陸續按核定產能生產，第四季可增產5000萬噸以上。

同時，將具備安全生產條件的38座建設煤礦列入應急保供煤礦，允許階段性釋放產能，合計產能1億噸/年。為60餘座煤礦辦理接續用地手續，確保1.5億噸/年以上產能穩定釋放。積極推動符合條件的臨時停產停工煤礦復工復產，加快恢復煤炭市場供應。

大陸國家發改委並指，近日煤炭日產量創今年新高。近日大陸煤炭日產量超過1150萬噸，比9月中旬增加120萬噸以上，其中晉陝蒙日均產量860萬噸，創今年以來新高。隨著煤礦核增產能進一步釋放，建設煤礦逐步投產，臨時停產煤礦復產，煤炭產量有望進一步增長，發電供熱和民生用煤需求將得到有效保障。

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