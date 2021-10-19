上海繁星計畫 助台青成長平台

上海創新嘗試通過「主管部門-學校-街道-企業」四方聯動，整合社會優勢資源，互學、互融、互鑒，助力優秀台灣大學生成為行業棟樑及社會英才。

中新社報導，上海高校台灣大學生暑期實習「繁星計畫」結營。數十位來自大陸知名高校的台灣大學生進入知名企業實習或工作。來自台灣高校的葉于豪收穫了企業全職錄取資格。葉于豪表示，通過「繁星計畫」認識了很多大陸的同齡朋友，逐漸瞭解大陸豐富的機會與快速的發展。

目前，「繁星計畫」對象為高校台灣學子，聯結校園與企業，通過高質量、高頻率聯動的方式聚合優質資源，提供職業發展的廣闊平台，搭建成長橋樑，助力台灣青年從校園走向社會。

本次「繁星計畫」共收到102名同學的報名，報名學生來自北京大學、復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師範大學、南京大學、武漢大學、中山大學、上海財經大學等20所全國知名高校，也受到了參與企業的支持。

未來，「繁星計畫」將堅持探索創新，為更多學子創造學習和實踐的機會，也希望通過本項目，讓在滬台灣青年更好地融入本地生活，助力成才發展。

上海市人民政府台灣事務辦公室主任鍾曉敏指出，上海市推出了惠台55條措施，不斷推進在滬台胞享受同等待遇，上海市各級政府、各部門都願意為台胞在滬生活、學習、創業就業提供良好的環境，特別是為台灣青年朋友們提供成長成才的平台，並祝願台灣青年朋友們在上海成功發展。

復旦大學副校長陳志敏希望，「繁星計畫」能够在未來吸引更多台生參加，搭建兩岸青年交流的橋樑，為後疫情時代更好地開展島內學生來滬實習奠定堅實基礎。 復旦大學港澳台事務辦公室主任沈國麟表示，後續「繁星計畫」還將拓寬校企資源，探索更多人才培養模式，提高育人的有效性和精準性，為學生職業發展提供更廣闊的平台。