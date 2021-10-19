台商花農轉攻陸內銷 創第二春

登陸創業20年的台商花農郭彥青，早期專注於將蝴蝶蘭銷售到歐美日韓等國，不過在出口利潤大幅萎縮後，他轉攻大陸內銷市場，再創事業「第二春」。

林語花海花卉總經理郭彥青表示，蝴蝶蘭花型美麗且花期很長，一直受到大陸民眾喜愛，尤其近幾年大陸年輕人也開始欣賞，而市場偏好也從一盆裡面十朵八朵大紅大紫蝴蝶蘭，轉變成為一個花盆裡面只有幾朵淺黃或純白蝴蝶蘭，看起來更有豐富的層次感。

原本是在山東青島主要做蝴蝶蘭出口的郭彥青，光是出口到荷蘭阿姆斯特丹的蝴蝶蘭就多達300萬株，但隨著歐元貶值，部分出口利潤被抵銷，出口利潤逐年下滑，於是毅然決然從外銷市場向內銷市場轉型。

郭彥青2018年到南京創辦公司，投資人民幣3000多萬元（新台幣1.3億元），現在已經建成標準智慧玻璃溫室1.5萬平方公尺，引進台灣和日本等地的數十種珍稀蝴蝶蘭原生種苗繁育，年均總產值超過人民幣800多萬元（新台幣3,440萬元）。

林語花海花卉所在的南京江寧台灣農民創業園，為落腳的創業台農提供「拎包入住」的條件，江寧台創園四級調研員趙錫斌表示，台創園落實「惠台31條」、「農林22條」等政策，為台胞台企提供3年的免租金等優惠政策，還協助台企利用周邊的花卉市場等拓展內銷通路。

另一家自2018年創辦之初，就瞄準大陸內銷市場的台寧生態農業發展有限公司，董事長許金表是福建人，是與台灣親戚一起合資創立。

「這是紅美人柑橘，這叫芭樂，那邊是紅通通的是紅心火龍果，我們園區裡還有木瓜跟香蕉等熱帶水果近20種，都住在連上物聯網的智慧溫室大棚裡。」提起自家水果種植經過，許金表像是提起自家小孩生長經驗，臉上滿是自豪。

許金表指出，智慧溫室大棚靠的是高科技精準施肥和溫控，光是一畝地就已施了20幾噸的有機肥，現在園內已種植紅美人柑橘120畝，紅心火龍果、芭樂、奇異果、釋迦、蓮霧、木瓜等具有市場競爭力的熱帶水果品種共50畝，陽光玫瑰葡萄等其他水果200畝。

許金表表示，果園建設過程中享受到三農政策和惠台政策的優惠，每畝土地的前期投入節省了將近一半的成本，果園今年已經掛果和小量上市，預計明年就能量產並收回投資成本。

許金表以陽光玫瑰葡萄為例，每畝人工工資和肥料等投入為人民幣2萬元（新台幣8.6萬元）左右，預計量產後每畝產出將高達人民幣16萬元（新台幣68.8萬元），下一步還要將園區打造成集生態觀光旅遊、採摘、鄉村親子遊等為一體的生態農業園。