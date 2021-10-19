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西部陸海新通道 鐵海聯運 集裝箱量逆增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路南寧局集團有限公司17日表示，今年1至9月，西部陸海新通道鐵海聯運班列完成發送41.69萬標箱，同比增長246.34%。儘管受疫情和全球海運市場運力緊張的影響，西部陸海新通道鐵海聯運班列發送集裝箱量仍逆勢保持增長。　　

近年來，中國鐵路南寧局集團有限公司與廣西北部灣國際港務集團有限公司攜手聯動，大力推進鐵路運輸主通道、重要樞紐和物流設施建設，持續擴大鐵海聯運班列開行規模，高質量推進西部陸海新通道建設，完成黎欽、南防、南欽等鐵路電氣化改造，廣西鐵路出海通道幹線全部實現電氣化，主要幹線運輸能力比2017年提高6.5%；建成開通欽州鐵路集裝箱辦理站，裝卸車能力由每天4列提升至20列以上；北部灣港口鐵路專用線增至110條，實現鐵路進港全覆蓋。　　

為提升西部陸海新通道服務能力，廣西北部灣國際港務集團有限公司相繼建成30萬噸級油碼頭、20萬噸級散貨碼頭、10萬噸級集裝箱碼頭等一批專業泊位，推進碼頭、航道、鐵路、庫場等港口能力提升項目27個，新增貨物通過能力6000萬噸。

廣西北部灣港開通內外貿航線54條，今年1至9月完成貨物吞吐量2億噸，同比增長10.29%，其中集裝箱吞吐量完成418.58萬標箱，同比增長19.11%，繼續保持雙位數快速增長。

碼頭 疫情

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