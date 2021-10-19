推動低碳轉型 力拚2025年 非化石能源達20%

大陸國家能源局局長章建華18日表示，將繼續推進能源綠色低碳轉型，到2025年，努力將中國的非化石能源消費占比，提高到20%左右。

中新社報導，第二屆「一帶一路」能源部長會議當日在青島召開，章建華圍繞推進一帶一路能源合作和綠色轉型提出相關建議。

一是繼續深化政策溝通協調。章建華表示，將繼續與各國深化在綠色能源戰略、規劃、政策、標準等方面的合作，充分結合各國能源低碳轉型需求挖掘綠色能源合作潛力。

同時，推動各國進一步提高政策穩定性，提升投資便利化水平，為綠色能源投資創造更加開放、公平、穩定的市場環境。

二是務實推動綠色能源實現更大規模發展。要加強對綠色能源投資政策性保險的支持力度，力爭推動一批高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的綠色能源項目落地，助力各國能源綠色低碳發展。到2025年，努力將中國的非化石能源消費占比提高到20%左右，單位GDP能源消耗和二氧化碳排放分別比2020年降低13.5%和18%。

三是積極開展能源技術創新合作。章建華強調，在能源轉型的過程中統籌協調好成本、綠色和安全三者關係，持續推動能源技術成本下降。

重視能源創新技術的跨國轉化和應用，推動一批具有引領作用的技術創新示範項目，讓能源技術進步的紅利惠及更多國家，推動實現人人享有可負擔、可靠、可持續的現代能源服務。

四是加強綠色能源領域能力建設與技術援助。在綠色能源領域，發揮好一帶一路能源合作夥伴關係合作網絡的作用，定期開展能力建設活動，促進各國互學互鑒。同時，根據需要向相關國家提供綠色能源技術援助，為各國綠色能源領域的快速發展提供更多支撐。