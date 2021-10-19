聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃河三角洲農業基地 種出新希望

聯合報 / 特派記者賴錦宏／山東報導
山東省農科院現代農業綜合試驗示範基地，企圖在鹽鹼地上種出新希望。記者賴錦宏／攝影
山東省農科院現代農業綜合試驗示範基地，企圖在鹽鹼地上種出新希望。記者賴錦宏／攝影

位於東營市的山東農業科學院黃河三角洲現代農業試驗示範基地，是一處針對耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用的大陸農業部特批的唯一農業現代化基地。

基地管理中心主任賈曦表示，目前已實驗種植玉米、藜麥、番茄、蘋果、苜宿等農作物，並已和台灣建立長期研究合作關係，在農藥殘留和台灣紅藜麥種植兩部分展開深入合作。

賈曦表示，該示範基地同時也是產業孵化、人才培養和科技推廣服務，為促進黃淮地區蔬菜產業現代化，提升蔬菜產品質量提供科技支撐。

在一畦一畦的土壤採集樣板地上，許多農科院研究生用工具，測量地表下土壤。基地人員表示，該採集主要是從作物種植的資源利用、生產效率、系統彈性和可持續性的整體維度，探討不同種植物的光熱水資源利用、農田養分循環、農田汙染物遷移等生態過程與技術經濟效益。

賈曦表示，該農業基地重點圍繞耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用，開展關鍵共性技術研發、科技成果中試轉化、技術集成示範、農業龍頭企業培育、產業技術服務等工作。

賈曦稱，和台灣合作的紅藜麥種植在三角洲已獲得成果，但是因為藜麥屬於寒冷帶作物，山東溫度較高，基地海風大，曾選在三月作實驗，目前已可以存活，但產量質量還有待改進。至於農產品質檢，兩岸一直保持合作，針對農藥殘留，做進一步精細化檢驗。

另外，基地將建立全自動化管理的種雞養殖場。從仔雞到成雞，無人化管理，全自動甄別，在種雞下的每一顆蛋做識別，可以為好的種雞以及科學化養雞做更好的實驗。目前六個大棚正在安裝科研設備，預計明年春季正式啟用。

賈曦表示，該基地在耐鹽鹼作物品種選育方面，開展多種作物的試驗。「我們還計畫打造一個作物表型組學研究平台，目前正在籌建中。」他表示，這一平台也可以叫做植物育種加速器，可通過開展高通量、精準高效的作物表型鑑定研究，縮短作物品種選育進程。

藜麥 農藥殘留

延伸閱讀

落實雙碳目標 內蒙邁大步

台東豪雨積水 省道台9線綠色隧道宛如黃河

吃得少又產蛋多 畜試所用這方式選蛋種鴨期程縮短四成

尋跡古生命 NASA高解析影像探究火星水文

相關新聞

電荒 陸第3季GDP「破5」

大陸國家統計局昨發布今年前三季經濟運行數據，今年第三季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）年增百分之四點九，低於市場預期，也比第二...

廣交會科技創新 廣拓全球市場

第130屆廣交會首次回到線下展館舉行，大陸海關總署近日公布數據顯示，今年前三季度中國貨物貿易進出口總值28.33萬億元（...

台商花農轉攻陸內銷 創第二春

登陸創業20年的台商花農郭彥青，早期專注於將蝴蝶蘭銷售到歐美日韓等國，不過在出口利潤大幅萎縮後，他轉攻大陸內銷市場，再創...

黃河三角洲農業基地 種出新希望

位於東營市的山東農業科學院黃河三角洲現代農業試驗示範基地，是一處針對耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用的大陸農業部...

上海繁星計畫 助台青成長平台

上海創新嘗試通過「主管部門-學校-街道-企業」四方聯動，整合社會優勢資源，互學、互融、互鑒，助力優秀台灣大學生成為行業棟...

推動低碳轉型 力拚2025年 非化石能源達20%

大陸國家能源局局長章建華18日表示，將繼續推進能源綠色低碳轉型，到2025年，努力將中國的非化石能源消費占比，提高到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。