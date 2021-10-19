黃河三角洲農業基地 種出新希望

位於東營市的山東農業科學院黃河三角洲現代農業試驗示範基地，是一處針對耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用的大陸農業部特批的唯一農業現代化基地。

基地管理中心主任賈曦表示，目前已實驗種植玉米、藜麥、番茄、蘋果、苜宿等農作物，並已和台灣建立長期研究合作關係，在農藥殘留和台灣紅藜麥種植兩部分展開深入合作。

賈曦表示，該示範基地同時也是產業孵化、人才培養和科技推廣服務，為促進黃淮地區蔬菜產業現代化，提升蔬菜產品質量提供科技支撐。

在一畦一畦的土壤採集樣板地上，許多農科院研究生用工具，測量地表下土壤。基地人員表示，該採集主要是從作物種植的資源利用、生產效率、系統彈性和可持續性的整體維度，探討不同種植物的光熱水資源利用、農田養分循環、農田汙染物遷移等生態過程與技術經濟效益。

賈曦表示，該農業基地重點圍繞耐鹽鹼適生作物育種、鹽鹼地改良及高效利用，開展關鍵共性技術研發、科技成果中試轉化、技術集成示範、農業龍頭企業培育、產業技術服務等工作。

賈曦稱，和台灣合作的紅藜麥種植在三角洲已獲得成果，但是因為藜麥屬於寒冷帶作物，山東溫度較高，基地海風大，曾選在三月作實驗，目前已可以存活，但產量質量還有待改進。至於農產品質檢，兩岸一直保持合作，針對農藥殘留，做進一步精細化檢驗。

另外，基地將建立全自動化管理的種雞養殖場。從仔雞到成雞，無人化管理，全自動甄別，在種雞下的每一顆蛋做識別，可以為好的種雞以及科學化養雞做更好的實驗。目前六個大棚正在安裝科研設備，預計明年春季正式啟用。

賈曦表示，該基地在耐鹽鹼作物品種選育方面，開展多種作物的試驗。「我們還計畫打造一個作物表型組學研究平台，目前正在籌建中。」他表示，這一平台也可以叫做植物育種加速器，可通過開展高通量、精準高效的作物表型鑑定研究，縮短作物品種選育進程。