廣交會科技創新 廣拓全球市場

第130屆廣交會首次回到線下展館舉行，大陸海關總署近日公布數據顯示，今年前三季度中國貨物貿易進出口總值28.33萬億元（人民幣，下同），比去年同期增長22.7%。說明大陸外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。不少參展商都表示訂單逆勢成長，他們的共通點都是靠其科技型產品支撐外貿經濟長期向好。

中新社報導，廣交會被譽為中國外貿的「晴雨表」和「風向標」。本屆廣交會，約7800家企業線下參展，約2.6萬家企業和全球採購商線上參展，向全球採購商展示技術和設計含量更高、自主品牌、更高附加值的產品，線上線下雙渠道搶訂單、拓市場，展現中國外貿發展的韌性和巨大活力。

以TCL集團品牌來說，一款非常纖薄的智慧屏幕前，多位採購商駐足諮詢。這次展出5大類69種智能終端產品，科技創新是產品出口的最大底氣。

TCL全球設42個研發中心、32個製造基地。今年上半年海外銷售收入596億元，同比增長86.7%。「我們積極應對全球化競爭的新趨勢、新變化，建立更完善的全球產業布局」。TCL創始人、董事長李東生說。

另一家參展商、浙江碩而博科技股份有限公司，擁有200多項國內外專利的民營企業，廣交會上展出的產品主要是燈具類設備。該公司設有蚊子實驗室，滅蚊燈遠銷北美及東南亞國家。在全球疫情之下，該公司出口訂單也逆勢增長。該公司總經理李旭宇表示，傳統的廉價工業品出口顯然已不能適應新形勢，增加外貿產品的科技含量才是出路。

在科沃斯集團展位，掃拖機器人、智能洗地機等展品也備受關注。科沃斯集團副董事長、科沃斯機器人總經理錢程表示，當前該公司家用機器人的核心組件國產化率已達95%，且自有品牌業務營收占比接近90%。

錢程感嘆，科沃斯20多年前開始參展廣交會，從代工「出海」起步，如今在高精度傳感器、模組、高性能電機等智能硬件核心部件方面，已經具備全面完整的自研能力。他表示，願與廣交會一道，讓世界感受到「中國智造」的實力和魅力。

越來越多與5G、人工智能、VR等結合的「中國智造」產品，正通過廣交會平台走出國門。中山大學嶺南學院經濟學系教授林江分析，近年來，廣交會出口產品已從勞動密集型的衣服鞋帽等加工出口產品為主，轉變為現在的以機電產品、高附加值的成套設備、智能機器人等高科技產品為主。