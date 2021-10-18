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陸工信部：歡迎美企擴大在陸投資 新能源車等加強合作

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸工信部部長肖亞慶18日表示，歡迎美國企業擴大在陸投資，深化互利合作。（圖／取自中國網）
大陸工信部部長肖亞慶18日表示，歡迎美國企業擴大在陸投資，深化互利合作。（圖／取自中國網）

大陸工信部部長肖亞慶18日表示，歡迎美國企業擴大在陸投資，深化互利合作，希望美國企業在新能源汽車、生物醫藥、新一代資訊通訊等領域繼續加強與中國大陸產業界合作。

大陸工信部旗下媒體工信微報報導，肖亞慶18日以視訊方式會見美中貿易全國委員會董事會主席蘭博文率領的代表團，雙方就中美產業發展合作等問題深入交換意見。

肖亞慶表示，中美兩國企業在全球產業鏈中相互依存，中方歡迎美國企業擴大在大陸投資，深化互利合作，希望美國企業在新能源汽車、生物醫藥、新一代資訊通訊等領域繼續加強與中國產業界合作，共同推動工業綠色低碳轉型，實現共贏發展。

大陸國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪本月初舉行視訊對話，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉，就中國大陸經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場。

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