陸紫光集團稱 與7戰略投資人進行司法重整

曾揚言要買下台積電，卻陷入債券違約並破產重整的大陸半導體國家隊紫光集團18日表示，目前集團及下屬實體企業經營整體呈現穩中向好的態勢，引入有實力的戰略投資人，是未來紫光集團司法重整能否成功的關鍵，目前共計7家意向投資人報名參與。

路透報導，紫光集團等7家企業實質合併重整案第一次債權人會議（簡稱一債會）18日透過網路會議形式召開。紫光集團表示，截至報名截止日，共計7家意向投資人報名參與，管理人組織遴選委員會對戰略投資人繳交的司法重整投資方案進行評審，引戰工作紮實推進。

後續管理人還將進一步核查戰略投資人資質，並與戰略投資人全面深入談判，優中選優，加快確定最終戰略投資人。

紫光集團表示，透過管理人披露的債權申報及審查情況顯示，集團等7家重整企業所負擔的債務與前期市場判斷基本一致，此次需要化解的債務規模基本上已經鎖定。紫光集團管理人在一債會上表示，經過各方不懈努力，紫光集團司法重整工作依法有序平穩推進。

該集團還表示，一債會的成功召開，表明公司司法重整即將進入最後關鍵階段，盡快確定戰略投資人將為紫光集團實現涅盤重生奠定基礎。

紫光集團7月指出，收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對其進行破產重整。集團7月16日進入司法重整程序，旗下6家關聯平台企業也於8月27日納入實質合併重整範圍。

據了解，紫光集團2017年發行的人民幣13億元規模私募債券「17紫光PPN005」於去年11月16日首次爆出違約，隨後公司發行的多期境內債券和境外美元債出現系列違約；評級公司也連續調降紫光集團主體和債項信用等級。