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業者造數千個養殖場 大陸Q3豬肉產量激增至3年高位

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸第三季豬肉產量激增至三年高位，因生產商去年建造了數千個大型養殖場。（圖／取自界面新聞）
大陸第三季豬肉產量激增至三年高位，因生產商去年建造了數千個大型養殖場。（圖／取自界面新聞）

據大陸國家統計局數據顯示，大陸第三季豬肉產量激增至三年高位，生產商去年建造了數千個大型養殖場，以重建因非洲豬瘟而受到重創的生豬存欄（指在飼養中）。

路透根據大陸官方數據計算顯示，7到9月大陸豬肉產量為1,202萬噸，較去年同期增長43%，為2018年第三季以來高位，當時大陸開始感受到豬瘟疫情的影響。

大陸國家統計局指出，今年前三季大陸豬肉產量較去年同期躍升38%，達到3,917萬噸。不過，第三季產量仍低於第二季的1,346萬噸，不及部分分析師的預期。荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師Pan Chenjun表示：「我原本認為產量會超過第二季，因為第三季有很多出欄。」

豬肉產量激增是由最大生產商引領，這些生產商去年期間投資人民幣數十億籌建新養殖場，尋求在非洲豬瘟疫情後搶占市場占比。

今年迄今大陸豬肉價格大跌65%，促使一些養殖場主賣出生豬並退出，還有一些利用這個機會賣掉低產母豬。

上述分析師補充，第二季時，很多小型生產商仍希望（價格將回升），但到第三季，虧損時間已經長到讓他們喊停，他們已經沒有現金流了。

大陸國家統計局表示，截至9月底，大陸生豬存欄量從6月底的4.3911億頭降至4.3764億頭。大陸國家統計局並指出，今年前9個月，大陸生豬屠宰量為4.9193億頭，較上年同期增加35.9%。

非洲豬瘟 疫情

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