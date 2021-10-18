大陸經濟「滯脹」憂慮升溫 分析：第四季GDP或續放緩

大陸今年第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.9%，低於路透調查預估中值5.2%，是去年三季度以來的最低季度GDP增速，當時亦為4.9%。按季計，第三季GDP增長0.2%，亦低於預期。

路透引述分析師認為，第三季度宏觀數據顯示，中國滯脹（停滯性通貨膨脹）風險正在上升。出口和房地產是拉動中國經濟疫後復甦的主要動力，惟四季度和明年上半年都可能成為拖累經濟的因素。如果政策取向未發生實質性變化，第四季度經濟增速或進一步放緩，但全年仍有望維持高增長。

據香港經濟日報報導，大陸國家統計局表示，三季度以後大陸國內外風險挑戰增多，全球疫情蔓延，世界經濟恢復有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，大陸國內部分地區受疫情影響，經濟調整轉型壓力有所體現。

大陸國家統計局表示，當前，中國財政實力不斷增強，貨幣政策仍然有較大空間，能夠及時根據形勢變化推出有力措施，促進經濟穩定運行。

大陸交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉指出，數據低於預期，回落幅度有點大，「限電限產」對經濟增長造成較大影響。經濟增長動能在減弱。

他指，出口和房地產是拉動中國經濟疫後復甦的主要動力，但四季度和明年上半年都可能由此前的主要驅動力轉變為經濟的拖累因素。出口目前主要是靠「價」在支撐，但「量」已出現了回落，未來幾個季度出口增速預計將邊際放緩。房地產後續往下走的機率比較大。與此同時，基建和內需難以扛起穩增長的大旗。

而經濟出現「類滯脹」使貨幣政策面臨兩難，預計年內貨幣政策寬鬆預期下降，年內不會降息，全面降準的可能性也降低。貨幣政策更加注重結構性調節，貨幣就是一個「穩」，信用往「鬆」的方向去調整，後期信用預計會偏鬆一些。

保銀資本管理公司首席經濟學家張智威亦認為，第三季度宏觀數據顯示中國滯脹風險正在上升。不過失業率下降有些令人費解。這表明監管當局可能不會有推出刺激政策、促進增長的緊迫性。近期中國央行召開的記者會也表明貨幣政策立場不會發生重大改變。如果政策取向沒有發生實質性變化，第四季度經濟增速可能進一步放緩。

中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平預計，四季度GDP按年增速可能會繼續下降到3%左右，不過全年還能在7.5至8%之間。

上海證券宏觀分析師胡月曉指出，從兩年平均增速看，經濟延續了整體平穩中偏弱的態勢。當前宏觀經濟的基本面是，世界經濟因疫情造成的國際產業鏈不暢增長放緩，大陸則是多年樓市泡沫對實體經濟傷害慢慢體現。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博則指，煤炭缺口問題正在得到解決，後期對於經濟的擾動料將降低，工業生產有望恢復正常，預計後期GDP增速有望回到6%附近，全年經濟增速有望維持高增長。

江海證券首席經濟學家屈慶認為，伴隨著後續不會一刀切的限產限電，包括房地產市場政策適度緩和，以及本身出口的韌性，消費的逐漸改善，三季度的數據應該已經見底。